В сети с 2008 года. Пишу скрипты, дизайны, работаю с Photoshop
С 2008 по 2010г занимался созданием и раскруткой сайтов.
Работал, в основном, с движками и системами платного доступа к контенту.
Писал моды. дополнения, дизайны. Проверял скрипты на наличие ошибок. Помогал продвижению проектам.
В 2011 ушел служить) Сейчас полон сил и готов приступить к работе!
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга