В сети с 2008 года. Пишу скрипты, дизайны, работаю с Photoshop

С 2008 по 2010г занимался созданием и раскруткой сайтов.

Работал, в основном, с движками и системами платного доступа к контенту.

Писал моды. дополнения, дизайны. Проверял скрипты на наличие ошибок. Помогал продвижению проектам.

В 2011 ушел служить) Сейчас полон сил и готов приступить к работе!