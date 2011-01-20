Zemfirochka17

Переводчик, преподаватель китайского и английского языков

Сведения об образовании

2009 — 2010 (языковая стажировка)

Народный университет Китая (Renmin University of China)

Пекин Китай

Специальность: Китайский язык

2006 — 2008 (языковая стажировка)

Хунаньский педагогический университет (Hunan Normal University)

Чанша Китай

Специальность: Китайский язык

2005 — 2010 (высшее гуманитарное)

Казанский Государственный Университет

Казань Россия

Факультет: Институт востоковедения – дневная форма обучения

Специальность: Филолог- преподаватель

Красный диплом с отличием

Профессиональный опыт

Опыт работы

июль 2010 — октябрь 2010

Продавец-консультант – Сувенирный магазин на выставке Шанхай ЭКСПО 2010 (Розничная торговля)

Обязанности, функции, достижения:

Консультация и продажа сувениров иностранным и китайским посетителям. Общение с клиентами на английском и китайском языках.

апрель 2010 — июнь 2010

Переводчик китайского языка – Китайская компания ЮНИД г. Казань (Косметика/парфюмерия/бытовая химия)

Обязанности, функции, достижения:

Устный и письменный перевод с китайского на русский и наоборот, перевод переговоров и публичных лекций, перевод обучения

февраль 2010 — апрель 2010

Регистратор со знанием китайского языка – Казанский юридический центр г. Казань (Консалтинг/аудит/сертификация)

Обязанности, функции, достижения:

Регистрация ООО и ИП, параллельно работа над переводом русского сайта компании на китайский язык и продвижение его в Китае

сентябрь 2009 — январь 2010

Преподаватель английского языка – Языковая школа " Join us" Пекин Китай (Образовательные учреждения)

Обязанности, функции, достижения:

Преподавание английского языка китайским ученикам на английском и китайском языках, составление планов уроков.

март 2008 — сентябрь 2009

Переводчик китайского языка – Китайская компания Цзыгуан г. Казань (Медицина/фармацевтика)

Обязанности, функции, достижения:

Устный и письменный перевод с русского на китайский и наоборот, перевод переговоров и лекций, перевод обучения.

сентябрь 2007 — февраль 2008

Секретарь-переводчик – Китайская торгово-промышленная компания Чэньда (Занимается закупкой и продажей сырья за рубежом)

Обязанности, функции, достижения:

Устный и письменный перевод с русского на китайский, поиск российских компаний в интернете, перевод переговоров.

июнь 2006 — август 2009

Вожатый – Лингвистический лагерь «Открытый мир» г. Казань (Организация летнего отдыха детей)

Обязанности, функции, достижения:

Организация отдыха детей на территории лагеря, проведение мероприятий, игр

Профессиональные навыки, умения, компетенции

- грамотность;

- отличное знание русского, английского и китайского языков;

- присутствуют навыки деловой переписки;

- внимательность;

- способность к быстрому обучению;

- умение эффективно работать как в коллективе, так и самостоятельно;

- аккуратность;

- ответственность;

- коммуникабельность;

- пунктуальность;

- свободное владение ПК.

- опыт организации и проведения мероприятий, презентаций;

- коммуникабельность

- глубокое знание культуры Китая

Участие в проектах, достижения

• Большой опыт письменного и устного перевода китайского, английского и русского языков.

• Участие в переговорах в качестве переводчика, встреча и сопровождение делегаций разного уровня, в том числе на уровне президента республики Татарстан, перевод для делегации Д. А. Медведева в Шанхае, работа на всемирной выставке Шанхай ЭКСПО 2010 в российском павильоне.

• Перевод публичных лекций и обучения в китайской косметологической компании

• Опыт организации и проведения мероприятий с участием большого количества людей. Опыт работы ведущей на многочисленных мероприятиях во время учебы в университете.

• Организация досуга большого количества детей.

• Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.

Знание языков

Английский (владею свободно)

Китайский (владею свободно)

Повышение квалификации

2006

Курсы английского языка. Продвинутый уровень.

Компания: ОДО Казанского университета

Диплом/степень: Сертификат о прохождении

Приобретённые знания, навыки, компетенции:

Повышение уровня разговорного и письменного английского языка. Уровень Advanced English

2009

Повышение квалификации вожатых детских лагерей

Компания: Психологический центр «МЫ»

Диплом/степень: Диплом

Приобретённые знания, навыки, компетенции:

Лидерские навыки, знания по психологии и педагогике.

2009

Уровень китайского языка (HSK)

Компания: Народный университет Китая

Диплом/степень: Сертификат о 7 уровне (выше среднего)

Приобретённые знания, навыки, компетенции:

Проверка уровня китайского языка