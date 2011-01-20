Zemfirochka17

Сведения об образовании
2009 — 2010 (языковая стажировка)
Народный университет Китая (Renmin University of China)
Пекин Китай
Специальность: Китайский язык
2006 — 2008 (языковая стажировка)
Хунаньский педагогический университет (Hunan Normal University)
Чанша Китай
Специальность: Китайский язык
2005 — 2010 (высшее гуманитарное)
Казанский Государственный Университет
Казань Россия
Факультет: Институт востоковедения – дневная форма обучения
Специальность: Филолог- преподаватель
Красный диплом с отличием
Профессиональный опыт
Опыт работы
июль 2010 — октябрь 2010
Продавец-консультант – Сувенирный магазин на выставке Шанхай ЭКСПО 2010 (Розничная торговля)
Обязанности, функции, достижения:
Консультация и продажа сувениров иностранным и китайским посетителям. Общение с клиентами на английском и китайском языках.
апрель 2010 — июнь 2010
Переводчик китайского языка – Китайская компания ЮНИД г. Казань (Косметика/парфюмерия/бытовая химия)
Обязанности, функции, достижения:
Устный и письменный перевод с китайского на русский и наоборот, перевод переговоров и публичных лекций, перевод обучения
февраль 2010 — апрель 2010
Регистратор со знанием китайского языка – Казанский юридический центр г. Казань (Консалтинг/аудит/сертификация)
Обязанности, функции, достижения:
Регистрация ООО и ИП, параллельно работа над переводом русского сайта компании на китайский язык и продвижение его в Китае
сентябрь 2009 — январь 2010
Преподаватель английского языка – Языковая школа " Join us" Пекин Китай (Образовательные учреждения)
Обязанности, функции, достижения:
Преподавание английского языка китайским ученикам на английском и китайском языках, составление планов уроков.
март 2008 — сентябрь 2009
Переводчик китайского языка – Китайская компания Цзыгуан г. Казань (Медицина/фармацевтика)
Обязанности, функции, достижения:
Устный и письменный перевод с русского на китайский и наоборот, перевод переговоров и лекций, перевод обучения.
сентябрь 2007 — февраль 2008
Секретарь-переводчик – Китайская торгово-промышленная компания Чэньда (Занимается закупкой и продажей сырья за рубежом)
Обязанности, функции, достижения:
Устный и письменный перевод с русского на китайский, поиск российских компаний в интернете, перевод переговоров.
июнь 2006 — август 2009
Вожатый – Лингвистический лагерь «Открытый мир» г. Казань (Организация летнего отдыха детей)
Обязанности, функции, достижения:
Организация отдыха детей на территории лагеря, проведение мероприятий, игр
Профессиональные навыки, умения, компетенции
- грамотность;
- отличное знание русского, английского и китайского языков;
- присутствуют навыки деловой переписки;
- внимательность;
- способность к быстрому обучению;
- умение эффективно работать как в коллективе, так и самостоятельно;
- аккуратность;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- пунктуальность;
- свободное владение ПК.
- опыт организации и проведения мероприятий, презентаций;
- коммуникабельность
- глубокое знание культуры Китая
Участие в проектах, достижения
• Большой опыт письменного и устного перевода китайского, английского и русского языков.
• Участие в переговорах в качестве переводчика, встреча и сопровождение делегаций разного уровня, в том числе на уровне президента республики Татарстан, перевод для делегации Д. А. Медведева в Шанхае, работа на всемирной выставке Шанхай ЭКСПО 2010 в российском павильоне.
• Перевод публичных лекций и обучения в китайской косметологической компании
• Опыт организации и проведения мероприятий с участием большого количества людей. Опыт работы ведущей на многочисленных мероприятиях во время учебы в университете.
• Организация досуга большого количества детей.
• Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.
Знание языков
Английский (владею свободно)
Китайский (владею свободно)
Повышение квалификации
2006
Курсы английского языка. Продвинутый уровень.
Компания: ОДО Казанского университета
Диплом/степень: Сертификат о прохождении
Приобретённые знания, навыки, компетенции:
Повышение уровня разговорного и письменного английского языка. Уровень Advanced English
2009
Повышение квалификации вожатых детских лагерей
Компания: Психологический центр «МЫ»
Диплом/степень: Диплом
Приобретённые знания, навыки, компетенции:
Лидерские навыки, знания по психологии и педагогике.
2009
Уровень китайского языка (HSK)
Компания: Народный университет Китая
Диплом/степень: Сертификат о 7 уровне (выше среднего)
Приобретённые знания, навыки, компетенции:
Проверка уровня китайского языка