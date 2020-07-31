Начинающий, подающий надежды копирайтер.

Здравствуйте.

Я – Ольга. Начинающий копирайтер. В моем портфолио только учебные работы и одна – опубликованная.

Я учусь на продвинутом курсе копирайтинга В.Головченко. И дистанционно получаю второе высшее образование по психологии. Более 10 лет

занимаюсь практической психологией.

Я ответственна, работоспособна.

У меня простой, легкий, незамороченный слог.

Готова писать информационные тексты, SEO, посты, карточки товара. Хорошо работаю с ключами.

Для своих заказчиков сделаю скидку на первый текст 15%. Если в интересах текста напишу лишние сбп, доплату требовать не стану.

Люблю вычленять из информационной массы главное, правильно подать читателю.