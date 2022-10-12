ZenitchikSpb

Практически всегда нахожусь возле компьютера.

Ранее я, в основном, работал в продажах. Дистрибьюция компьютерного железа в компаниях Санрайз-Нева, Невада, Тринити Электроникс. Но некоторое время поработал в Москве, занимаясь продажей услуг в компании Трейд.су, что было тоже достаточно интересно.

Изначально продажи были "холодными", что не мешало всё-таки находить общий язык с клиентами, искать точки соприкосновения и совместно работать. В работе я стараюсь понять клиента, его потребности и исходя из этого предлагать решение. Со стрессоустойчивостью тоже всё в порядке, с кем только не работал, под кого-то приходилось подстраиваться, но если это приносило результат, то оно того стоило.

Последним местом работы была компания Obogrevspb.ru, интернет-магазин инфракрасных обогревателей. Я делал интернет-магазин, занимался его наполнением, продвижением, поддержкой. Во время моей болезни всё, к сожалению, заглохло.

Общая компьютерная грамотность у меня выше среднего (на форуме iXBT с 22 октября 2002, на прочих подобных примерно с того же времени). Понимаю английский и французский, раньше уровень владения был выше среднего/свободный, но из-за отсутствия практики что-то забылось.