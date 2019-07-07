Доброго времени суток :)
Не много о себе:
Соблюдаю сроки выполнения, в других случаях не берусь за работу. Выполняю работы любой сложности.
Опыт в верстке хороший, решу любую проблему которая мне попадется в работе.
Общаюсь с клиентами с уважением, на конфликтные ситуации реагирую спокойно.
О работе:
После просмотра ТЗ, предлагаю срок выполнения и цену за работу. Работаю по предоплате 50%, но могу пойти навстречу.
Работу выполняю качественно и в срок - всегда есть мотивация на это!
Знания, умения, навыки:
* HTML, CSS, JS
* Jquery, Bootstrap
* CSS Grid, FlexBox, SASS
* Фиксированная/Резиновая верстка
* Адаптивная верстка
* Подключение разных шрифтов
* Внедрение разных плагинов
* Верстка под WordPress
Верстаю сайт с нуля или дорабатываю начатое!
Гарантирую вам:
+ Выполнение работы в срок
+ Качественное выполнение
+ Разумные цены
+ Хорошее, доброжелательное общение
+ Ответы на сообщения
Оплата удобными способами:
- QIWI
- Яндекс деньги
- WebMoney
Связь со мной:
> VK: https://vk.com/die_in_this_life
> Почта: [email protected]