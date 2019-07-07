Верстка адаптивных сайтов HTML/CSS/JS/SASS/BOOTSTRAP/JQUERY

Доброго времени суток :)

Не много о себе:

Соблюдаю сроки выполнения, в других случаях не берусь за работу. Выполняю работы любой сложности.

Опыт в верстке хороший, решу любую проблему которая мне попадется в работе.

Общаюсь с клиентами с уважением, на конфликтные ситуации реагирую спокойно.

О работе:

После просмотра ТЗ, предлагаю срок выполнения и цену за работу. Работаю по предоплате 50%, но могу пойти навстречу.

Работу выполняю качественно и в срок - всегда есть мотивация на это!

Знания, умения, навыки:

* HTML, CSS, JS

* Jquery, Bootstrap

* CSS Grid, FlexBox, SASS

* Фиксированная/Резиновая верстка

* Адаптивная верстка

* Подключение разных шрифтов

* Внедрение разных плагинов

* Верстка под WordPress

Верстаю сайт с нуля или дорабатываю начатое!

Гарантирую вам:

+ Выполнение работы в срок

+ Качественное выполнение

+ Разумные цены

+ Хорошее, доброжелательное общение

+ Ответы на сообщения

Оплата удобными способами:

- QIWI

- Яндекс деньги

- WebMoney

Связь со мной:

> VK: https://vk.com/die_in_this_life

> Почта: [email protected]