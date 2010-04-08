Бетлий Александр Александрович

Архитектор,

оклад от 1700?

Кратко о себе:

Родился в 1976г. в Одессе,

женат, детей нет.

р.тел. 8(097)3366244, 8(063)5640488

e-mail [email protected]

примеры работ: http://www.free-lance.ru/users/Zeraphim (работа по добавлению работ еще ведется)

Моя цель:

сотрудничество с архитектурными, дизайнерскими студиями, производителями мебели (светильников, плитки, каминов и т.п.) с целью создания авторских коллекций,co строительными организациями для расширения области проектирования и продвижения оригинальных идей.

Образование:

В 1993г. Поступил в ОИСИ(Одесский Инженерно-Строительный Институт) на факультет архитектуры.

В 1999г. Окончил ОГАСА(Одесская государственная Академия Строительства и Архитектуры).

Тема дипломной работы: «Пансионат со спортивно-оздоровительным комплексом на 800 человек».

Во время обучения учавствовал в конкурсе по реконструкции звонницы Свято-Михайловского женского монастыря.занял 3-е место.

Несколько курсовых и дипломный проекты учавствовали в выставках факультета в Одессе, и вузах других городов Украины(Киев,Харьков).

Проф. навыки:

Специалист проектирования общественных и жилых зданий и сооружений. Дизайн интерьеров и разработка элементов декора, каминов, мебели. Сопровождение проектов. Хорошо ориентируюсь в различных стилях.

С 2000 по 2001г.г. занимал должность дизайнера в рекламной компании.

За этот период:

Разработан логотип и проект реконструкции входа в эзотерический магазин «Терра Инкогнита» (г.Одесса ул.Ришельевская угол ул.Жуковского). Интерьер 3-х комнатной квартиры на ж.м. Таирово. Эскизный проект реконструкции кафе-бара «Аквамарин». Разработка мебели и интерьера в кафе-бар «Отъ Винта!» (г.Одесса ул.Троицкая угол ул.Преображенская, закрыт в 2006г.).

С 2001 по 2008 г.г. занимал должность архитектора в мастерской частного предпринимателя Тоневой Т.Н. Также до 2004г. исполнял обязанности системного администратора.

В этот период:

- разрабатывал и сопровождал интерьеры жилых(публикация в журнале «Лучшие интерьеры» за март 2007, «Крутой Вираж» стр.142; ТВ передача «ArtZone» №49) и общественных помещений(реконструкция фасада и помещений магазина под ресторан «Цветок Вероны»(ул.Рекордная, рядом с промрынком «Малиновский»); проект реконструкции подвальных помещений и фасадного входа(памятник архитектуры, г.Одесса, ул.Льва Толстого «Университет здоровья»); бутик «Randevouz» в ТЦ «Сады Победы»(г.Одесса, пл.10-го Апреля); спортивно-развлекательный центр «Экватор»(Приднестровье, г.Бендеры));

- как архитектор разрабатывал и сопровождал проекты новых и реконструкции существующих жилых и общественных(реконструкция фасада и помещений магазина под ресторан «Цветок Вероны», ; проект реконструкции подвальных помещений и фасадного входа(памятник архитектуры)г.Одесса, ул.Льва Толстого «Университет здоровья»; реконструкция бывшего универмага под супермаркет «MegaMax», Приднестровье г.Бендеры) сооружений.

За период с 2001 по 2004 г.г. убедил начальство перейти на компьютеры и как системный администратор осуществил полную компьютеризацию рабочих мест(до этого все чертили на кульмане “Reiss Robotron” и обычных рейсшинах ), наладил локальную сеть и следил за ее работой. С 2004 г. отказался от обязанностей системного администратора из-за отсутсвия компенсации и перспективы роста в этом направлении.

В 2007 г. проявил инициативу по созданию небольших проектных групп под руководством опытных архитекторов и до нынешнего времени руководил проектами:

Проект реконструкции подвальных помещений и фасадного входа(памятник архитектуры)г.Одесса, ул.Льва Толстого «Университет здоровья» и несколько интерьеров частных лиц.

Достижения:

Приобрел полезные навыки в руководстве и сопровождении проектов и объектов проектирования, опыт общения с заказчиками и подрядчиками. Провел полное переоборудование рабочих мест с переходом на современное оборудование, что увеличило производительность проектирования.

Личные качества:

Обладаю хорошими организационными способностями.

Инициативен. Коммуникабелен.

Навыки работы с компьютером:

Опытный пользователь. AutoCAD, 3Dmax, SketcUp, XaraXtreme, CorelDraw, Photoshop.

Увлечения:

3Д графика, геймдизайн, музыка, психология.

Знание языков:

Русский, украинский, средний разговорный английский.