Наталия Жеребенко ZerebenkoZerebenko
67 летУкраина/Кропивницкий
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг, рерайтинг, seo тексты и многое другое
Меня зовут Наталия. Я начинающий копирайтер, прохожу обучение в школе онлайн профессий "Profi Internet" на продвинутых курсах копирайтеров Артура Гранта и Вероники Головченко. Имею неплохой опыт работы с текстами в прошлом, и сейчас хочу развиваться в этом направлении более профессионально. Готова к обучению и работе.
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