Копирайтинг, рерайтинг, seo тексты и многое другое

Меня зовут Наталия. Я начинающий копирайтер, прохожу обучение в школе онлайн профессий "Profi Internet" на продвинутых курсах копирайтеров Артура Гранта и Вероники Головченко. Имею неплохой опыт работы с текстами в прошлом, и сейчас хочу развиваться в этом направлении более профессионально. Готова к обучению и работе.