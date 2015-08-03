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Отзывы заказчиков
$105
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Александр справился с заданием отлично, даже несмотря на то, что во время работы само задание пришлось кардинально изменить. Быстро вносит требуемые правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Виталию за сотрудничество, приятно было общаться во время работы и с оплатой не задержался!
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