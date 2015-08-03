Zergof

Александр Зергоф Zergof

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
UX & UI дизайн, монтаж видео

Портфолио

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Отзывы заказчиков

vitaliyivanets
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Редизайн некоторых элементов сайта
Joomla
Александр справился с заданием отлично, даже несмотря на то, что во время работы само задание пришлось кардинально изменить. Быстро вносит требуемые правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Виталию за сотрудничество, приятно было общаться во время работы и с оплатой не задержался!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
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Дизайн мобильных приложений
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Презентации
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