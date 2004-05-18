ZeroOfficial

Дизайнер

Меня зовут Влад, и я занимаюсь графическим дизайном уже на протяжении двух лет. Всё началось, когда мне было шестнадцать, когда я быстро приобрёл страсть к работе и проводил почти все свое свободное время, работая над проектами для друзей, для школы или для собственного удовольствия. Сейчас активно участвую в организации ВУЗа – OPENmedia, где создаю рекламы таким брендам, как: CARL’S JR, КофеБон, Fitmost и многими другими. В первую очередь, я творческий, ответственный и внимательный графический дизайнер. Дайте мне идею или цель, которой вы хотите достичь с помощью продукта, и вы можете быть уверены, что я придумаю несколько интересных эскизов и дизайнов. Назовите мне чёткие сроки, и вы можете быть уверены, что я них уложусь. Также предпочитаю, чтобы за меня говорило мое портфолио. Пожалуйста, проверьте это на Behance: https://www.behance.net/vladlukin