Работаю на основном месте по профессии геодезиста, свободно владею программой AutoCAD, могу выполнять заказы по созданию чертежей и схем. В связи с личным качеством хорошего знания орфографии и пунктуации русского языка готов заниматься редактурой, набором или созданием с нуля текстов, сочинений или стихов.

Также владею английским на разговорном уровне, при малом использовании словаря, лишь в исключительных случаях, что позволяет предложить свои услуги как переводчика

Свободное время - каждый вечер в будни после 18:00 (мск+2) и в выходные. Если заказ требует срочности, готов выложиться на полную, соответствуя заданным условиям.

Ключевые навыки:

-внимательность

-исполнительность

-грамотность

-пунктуальность