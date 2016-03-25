Zet-Met-Bet-Vet

Виктор Вишневский Zet-Met-Bet-VetZet-Met-Bet-Vet
Вишневский Виктор Михайлович
Место проживания:Москва
E-mail:[email protected]
Образование: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Факультет: Компьютерная инженерия и управление
Красный диплом
Профессиональные навыки знания:Windows, Ms Office, internet.
Знания программ:Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Cinema 4D, 3DsMax...
Знания языков: Русский, Английский, Украинский.
Опыт работы: 6 лет.
Дополнительная информация: Амбициозен, дружелюбен, общителен. Легко нахожу общий язык с абсолютно любым заказчиком! Клиентоориентирован.
Обладаю навыками работы над групповыми проектами, способен руководить людьми при разработке больших, и даже огромных, проектов.
Могу четко сформулировать цель для себя и своей команды, найти пути
решения поставленной задачи и довести результат до логического
завершения (в части дизайна интерьеров - сдача заказчику готового
эскизного проекта, рабочей документации и подробной сметы расходных
материалов).
Свободно владею английским разговорным и английским техническим языком.
Постоянно слежу за современными сайтами, посвященными новинкам
архитектуры, инновациям в строительных материалах, новым технологиям в
строительстве, ремонте и отделке помещений, конкурсным программам по
архитектуре и дизайну.