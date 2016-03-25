Zet-Met-Bet-Vet

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Вишневский Виктор Михайлович

Место проживания:Москва

E-mail:[email protected]

Образование: Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Факультет: Компьютерная инженерия и управление

Красный диплом

Профессиональные навыки знания:Windows, Ms Office, internet.

Знания программ:Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Cinema 4D, 3DsMax...

Знания языков: Русский, Английский, Украинский.

Опыт работы: 6 лет.

Дополнительная информация: Амбициозен, дружелюбен, общителен. Легко нахожу общий язык с абсолютно любым заказчиком! Клиентоориентирован.

Обладаю навыками работы над групповыми проектами, способен руководить людьми при разработке больших, и даже огромных, проектов.

Могу четко сформулировать цель для себя и своей команды, найти пути

решения поставленной задачи и довести результат до логического

завершения (в части дизайна интерьеров - сдача заказчику готового

эскизного проекта, рабочей документации и подробной сметы расходных

материалов).

Свободно владею английским разговорным и английским техническим языком.

Постоянно слежу за современными сайтами, посвященными новинкам

архитектуры, инновациям в строительных материалах, новым технологиям в

строительстве, ремонте и отделке помещений, конкурсным программам по

архитектуре и дизайну.