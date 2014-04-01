Zet

Дмитрий Zet

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Erlang, Haskell, MongoDB

Ищу работу на Erlang, Haskell.

Профессиональные навыки:

Языки программирования: PHP, JavaScript (AJAX, JQuery), Haskell, Erlang

Базы данных: MySQL, CouchDB, MongoDB

Фреймворки: Koobi, CodeIgniter, ChicagoBoss

Форматы данных: JSON, XML, CSV

Системы контроля версий: SVN

Опыт разработки приложений с использованием GTK+, Glade

Linux, Linux shell

Владение компьютером:

Опытный пользователь MS Office 2003-2010, OpenOffice, 1C Предприятие, слепой десяти-пальцевый набор текста

Личные качества:

Нет вредных привычек.

Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга