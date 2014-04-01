Erlang, Haskell, MongoDB
Ищу работу на Erlang, Haskell.
Профессиональные навыки:
Языки программирования: PHP, JavaScript (AJAX, JQuery), Haskell, Erlang
Базы данных: MySQL, CouchDB, MongoDB
Фреймворки: Koobi, CodeIgniter, ChicagoBoss
Форматы данных: JSON, XML, CSV
Системы контроля версий: SVN
Опыт разработки приложений с использованием GTK+, Glade
Linux, Linux shell
Владение компьютером:
Опытный пользователь MS Office 2003-2010, OpenOffice, 1C Предприятие, слепой десяти-пальцевый набор текста
Личные качества:
Нет вредных привычек.
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Веб-программирование
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Тестирование ПО
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга