Нужны тексты для продающего лендинга по теме криптовалюты. Обучение и заработок.
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$50
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- Продающие тексты10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн внутренней страницы. Стилистику сайта сохранить + сделать адаптивыЗавершен4 года назад
- $200
Нужно сделать две новые внутренние страницы, а также внести ряд доработок. Подробности обсудилиЗавершен4 года назад
Нужен дизайн сайта. Главная страница + несколько внутренних страниц + слайды для слайдера и адаптивные версии.Завершен4 года назад
- $650
Нужно сделать дизайн внутренних страниц и адаптивных версий для смартфонов и планшетов в стиле утвержденной главной страницыЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн главной страницы, если понравится, будем заказывать внутренние и адаптивные версии! Подробности обсудили.Завершен4 года назад
Нужно сделать футаж типа вот этого https://youtu.be/tKR3mxSucDg но вместо шахмат должны летать карты, которые мы предоставим.Анимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
В очередной раз все прошло хорошо: понятная задача, всегда на связи, приятное общение! Отличный заказчик! Спасибо за проект)
Ответный отзыв
Не первый раз обращаюсь к Алексею. Работа выполняется даже досрочно. Отличное качество! Учитываются все пожелания. Всегда на связи. Очень приятно работать с высокопрофессиональным творческим мастером своего дела. Всем рекомендую!
$200
10 баллов
4 года назад
Очень приятный заказчик! На связи, понятные хотелки, быстрая оплата! С удовольствием еще посотрудничаю и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Очередной раз заказываю у Алексея дизайн сайта и очередной раз пребываю в полном восторге от его работы и от его отношения к выполнению заказа! Оперативно, креативно, всегда на связи. Такое сотрудничество доставляем массу положительных эмоций, а результат превышает все ожидания! Спасибо большое, Алексей! Наше сотрудничество обязательно продолжится! Рекомендую всем, кто хочет своим сайтом произвести фурор!
$750
10 баллов
4 года назад
Замечательный заказчик с интересным проектом! Всем рекомендую к сотрудничеству! Сам с удовольствием еще поработаю над новыми проектами :)
Ответный отзыв
Не первый раз обращаюсь к Алексею по дизайну сайта и каждый раз пребываю в полном восторге от качества работы и общения с этим специалистом! Работа выполнена в срок, на очень высоком профессиональном уровне! Мой сайт стал красочным, информативным и коммерчески привлекательным. Спасибо большое Алексею за проделанную работу! Рекомендую всем обращаться именно к нему, и вы останетесь довольны не только дизайном, но и самим процессом работы с этим специалистом!!!
$650
10 баллов
4 года назад
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Отличный позитивный заказчик! С удовольствием еще поучаствую в новых ее проектах! :)
Ответный отзыв
Огромную благодарность хочется выразить Алексею Бычкову за проделанную работу по созданию сайта. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге от своего сайта! Работать с Алексеем было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!
$300
10 баллов
4 года назад
Очень понравился заказчик! Позитивный, жизнерадостный, всегда на связи. Понятные хотелки и быстрая оплата — комфортно работать! Всем рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю :)
Ответный отзыв
С первых минут общения с Алексеем стало понятно, что у меня будет самая крутая главная страница сайта! На всех этапах работы Алексей демонстрировал профессионализм, творческий подход, инициативу и оперативность в решении поставленных задач. Особенно хотелось бы отметить отличный результат работы в плане подбора цветовой гаммы и персонажей. Я в восторге! Теперь буду обращаться только к Алексею!