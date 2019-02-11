Zeva13

Татьяна Писчурникова Zeva13

 
59 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Внутренняя страница
В очередной раз все прошло хорошо: понятная задача, всегда на связи, приятное общение! Отличный заказчик! Спасибо за проект)
Не первый раз обращаюсь к Алексею. Работа выполняется даже досрочно. Отличное качество! Учитываются все пожелания. Всегда на связи. Очень приятно работать с высокопрофессиональным творческим мастером своего дела. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Дизайн двух внутренних страниц и другие доработки
Очень приятный заказчик! На связи, понятные хотелки, быстрая оплата! С удовольствием еще посотрудничаю и всем рекомендую!
Очередной раз заказываю у Алексея дизайн сайта и очередной раз пребываю в полном восторге от его работы и от его отношения к выполнению заказа! Оперативно, креативно, всегда на связи. Такое сотрудничество доставляем массу положительных эмоций, а результат превышает все ожидания! Спасибо большое, Алексей! Наше сотрудничество обязательно продолжится! Рекомендую всем, кто хочет своим сайтом произвести фурор!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$750
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Замечательный заказчик с интересным проектом! Всем рекомендую к сотрудничеству! Сам с удовольствием еще поработаю над новыми проектами :)
Не первый раз обращаюсь к Алексею по дизайну сайта и каждый раз пребываю в полном восторге от качества работы и общения с этим специалистом! Работа выполнена в срок, на очень высоком профессиональном уровне! Мой сайт стал красочным, информативным и коммерчески привлекательным. Спасибо большое Алексею за проделанную работу! Рекомендую всем обращаться именно к нему, и вы останетесь довольны не только дизайном, но и самим процессом работы с этим специалистом!!!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$650
10 баллов
4 года назад
Дизайн внутренних страниц и адаптивных версий
Очень понравилось сотрудничество с Татьяной. Отличный позитивный заказчик! С удовольствием еще поучаствую в новых ее проектах! :)
Огромную благодарность хочется выразить Алексею Бычкову за проделанную работу по созданию сайта. Он отлично справился со всеми поставленными задачами и моими пожеланиями. Я просто в восторге от своего сайта! Работать с Алексеем было очень приятно. Творческий, доброжелательный, исполнительный,также порадовала оперативность с которой была выполнена работа! Ещё раз спасибо!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы
Очень понравился заказчик! Позитивный, жизнерадостный, всегда на связи. Понятные хотелки и быстрая оплата — комфортно работать! Всем рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю :)
С первых минут общения с Алексеем стало понятно, что у меня будет самая крутая главная страница сайта! На всех этапах работы Алексей демонстрировал профессионализм, творческий подход, инициативу и оперативность в решении поставленных задач. Особенно хотелось бы отметить отличный результат работы в плане подбора цветовой гаммы и персонажей. Я в восторге! Теперь буду обращаться только к Алексею!
Ответный отзыв