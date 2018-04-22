Zhabrastil

Добрый день! Спасибо, за то что зашли на мой профиль.Я творческий веб-дизайнер.При разработке дизайна я учитываю все пожелания заказчиков и анализируя, делаю дизайн сайта эстетически приятным и удобным для пользователей, а так же просчитываю дальнейшие этапы в развитии сайта(верстка, программинг, сопровождение).Делаю правки и предоставляю удобные для верстки макеты, что позволит не терять время на лишние разбирательства при разработке сайта. Стараюсь выполнять всё быстро и качественно.Надеюсь Вас заинтересовала моя кандидатура, буду рад сотрудничать с Вами.