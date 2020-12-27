Zhakshylyk

Жакшылык Кожобеков Zhakshylyk

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Junior Front-end Developer

Ответственный, целеустремленный, скромный, умеющий работать в команде, веселый

Знания:

Базовое знание JavaScript, React.js, React Native;

Навыки работы Webpack, и с пакетными менеджерами (npm, yarn);

Навыки работы с маршрутизацией (react-router);

Навыки выполнения базовых запросов (fetch);

Работа с REST API;

Уверенные знания HTML5, CSS3 (sass, scss, less), Bootstrap. Material UI;

Опыт работы в команде и знание git.

Понимание СМС системы JOOMLA

Знание Delphi 7

Иностранные языки: Английский: свободное общение, Русский: свободное общение

Пользователь компьютера: эксперт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Школа программирования: «IT HUB» Бишкек, Кыргызстан

«Junior Frond-end developer» июнь 2020 – сентябрь 2020

Американская школа: «Das Education» Бишкек, Кыргызстан

«Intermediate» декабрь 2020 – март 2020

Сайты которые сделаны мной:

ithub.kg

Официальны сайт школа программирования IT-HUB

armada.kg

Официальны сайт Armada

lambton.kg

Официальны сайт Lambton

kindness16.github.io

IT-HUB