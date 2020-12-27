Zhakshylyk

Ответственный, целеустремленный, скромный, умеющий работать в команде, веселый
Знания:
Базовое знание JavaScript, React.js, React Native;
Навыки работы Webpack, и с пакетными менеджерами (npm, yarn);
Навыки работы с маршрутизацией (react-router);
Навыки выполнения базовых запросов (fetch);
Работа с REST API;
Уверенные знания HTML5, CSS3 (sass, scss, less), Bootstrap. Material UI;
Опыт работы в команде и знание git.
Понимание СМС системы JOOMLA
Знание Delphi 7
Иностранные языки: Английский: свободное общение, Русский: свободное общение
Пользователь компьютера: эксперт
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Школа программирования: «IT HUB» Бишкек, Кыргызстан
«Junior Frond-end developer» июнь 2020 – сентябрь 2020
Американская школа: «Das Education» Бишкек, Кыргызстан
«Intermediate» декабрь 2020 – март 2020
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IT-HUB