Zhaldak

Дмитрий Zhaldak

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайнер концептуальной рекламы

Графический дизайнер, с 4-х летним опытом. Занимаюсь разработкой полиграфической продукции, макетов для наружный рекламы, созданием бренд буков, фирменных стилей, логотипов, сайтов, дизайна упаковки.

Имею отлично оконченное художественное образование. Полученные навыки использую в разработке своих макетов, поэтому они получаются качественными.

Мое хобби стало моей работой. Поэтому все что создаю, создаю с полной отдачей.

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $75
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $75
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
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