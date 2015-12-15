Дизайнер концептуальной рекламы
Графический дизайнер, с 4-х летним опытом. Занимаюсь разработкой полиграфической продукции, макетов для наружный рекламы, созданием бренд буков, фирменных стилей, логотипов, сайтов, дизайна упаковки.
Имею отлично оконченное художественное образование. Полученные навыки использую в разработке своих макетов, поэтому они получаются качественными.
Мое хобби стало моей работой. Поэтому все что создаю, создаю с полной отдачей.
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Портфолио
- Акция "Opel Astra и никаких фокусов"366 просмотров
- Визитка медсестры1588 просмотров
- Визитка инженера-сметчика2116 просмотров
- Визитка Сергея304 просмотра
- Видеостудия & Фотостудия "Видимый свет"845 просмотров
- Подарочный сертификат RA GROUP730 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $75
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 1 дня
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Наружная реклама
нет отзывов
от $75
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга