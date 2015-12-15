Дизайнер концептуальной рекламы

Графический дизайнер, с 4-х летним опытом. Занимаюсь разработкой полиграфической продукции, макетов для наружный рекламы, созданием бренд буков, фирменных стилей, логотипов, сайтов, дизайна упаковки.

Имею отлично оконченное художественное образование. Полученные навыки использую в разработке своих макетов, поэтому они получаются качественными.

Мое хобби стало моей работой. Поэтому все что создаю, создаю с полной отдачей.