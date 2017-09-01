Zhalo_Natalie

Наталия Жданова Zhalo_NatalieZhalo_Natalie
22 роки
Місто: Одеса
Контакты
Телефон: 098 494-32-24
Эл. почта:[email protected]
Опыт работы
Архитекторз 02.2018 по сегодня (1 рік)
УКРСТРОЙ СЕРВИС, Одесса (Строительство высотных зданий, комплексов и соружений)Выполнение разделов АР+АР(инсоляция), ГП, ОДД, РКП, ПОС, работа с документацией, выезды на объекты, ведение стадий ГР, ЭП, П.
Мной были выполнены такие работы:
1. ГП и ОДД - разделы к строительству нового отеля аппартаментного типа в пер. Маячном, 11
2. Разработка ЭП Спортивной Арены в г. Одесса
3. Являлась частью команды, вып. РП (АР) по капитальному ремонта детского садика на ул. Ивана и Юрия Лип, 11.
4. Разработаны проекты рассчета инсолляции для объектов жилого
строительства на ул Раскидайловской, Дмитрия Донского, гражданского
строительства по ул. Каманина, Аркадийкой аллее.
5. ГП и ОДД - разделы к строительству нового отеля аппартаментного типа на ул. Каманина.
6. Выполнение ПФ и прочей рабочей документации к поточным обьектам фирмы.
7. Являлась частью команды вып П (АР) по новому строительству гостинницы аппартаментного типа в Аркадии 16/1 и др. проекты.
Образование
ОГАСААрхитектура зданий и сооружений, Одесса
Вища, з 09.2017 по 07.2019 (1 рік 10 місяців)
ОГАСААрхитектура зданий и сооружений, Одесса
Незакінчена вища, з 09.2013 по 07.2017 (3 роки 10 місяців)Дополнительное образование
- Курсы Т-FLEX, ОГАСА (2013 г., 4 месяца)
- Курсы 3DsMax, Учебный центр «Дизайн Класс» (2014, 2 месяца)
- Курсы 3DsMax, NSVisual (2018 г. (2 месяца))
- Курсы по AutoCad, компьютерная академия «Шаг» (2015 г., 1 месяц)
Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook),
навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox);
Программы проектирования: 3DsMax, AutoCad, AutoCad Architecture, T-Flex, Revit;
Програмы графического редактирования: CorelDraw, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom;
В процессе изучения: Rhrinoceros.
Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в
сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая
обучаемость, ответственность целеустремленность, настойчивость и
стремление к профессиональному росту.