Zhalo_Natalie

Архитектор

22 роки

Місто: Одеса

Контакты

Телефон: 098 494-32-24

Эл. почта:[email protected]

Опыт работы

Архитектор

з 02.2018 по сегодня (1 рік)

УКРСТРОЙ СЕРВИС, Одесса (Строительство высотных зданий, комплексов и соружений)Выполнение разделов АР+АР(инсоляция), ГП, ОДД, РКП, ПОС, работа с документацией, выезды на объекты, ведение стадий ГР, ЭП, П.

Мной были выполнены такие работы:

1. ГП и ОДД - разделы к строительству нового отеля аппартаментного типа в пер. Маячном, 11

2. Разработка ЭП Спортивной Арены в г. Одесса

3. Являлась частью команды, вып. РП (АР) по капитальному ремонта детского садика на ул. Ивана и Юрия Лип, 11.

4. Разработаны проекты рассчета инсолляции для объектов жилого

строительства на ул Раскидайловской, Дмитрия Донского, гражданского

строительства по ул. Каманина, Аркадийкой аллее.

5. ГП и ОДД - разделы к строительству нового отеля аппартаментного типа на ул. Каманина.

6. Выполнение ПФ и прочей рабочей документации к поточным обьектам фирмы.

7. Являлась частью команды вып П (АР) по новому строительству гостинницы аппартаментного типа в Аркадии 16/1 и др. проекты.

Образование

ОГАСА

Архитектура зданий и сооружений, Одесса

Вища, з 09.2017 по 07.2019 (1 рік 10 місяців)

ОГАСА

Архитектура зданий и сооружений, Одесса

Незакінчена вища, з 09.2013 по 07.2017 (3 роки 10 місяців)Дополнительное образование

Курсы Т-FLEX, ОГАСА (2013 г., 4 месяца)

Курсы 3DsMax, Учебный центр «Дизайн Класс» (2014, 2 месяца)

Курсы 3DsMax, NSVisual (2018 г. (2 месяца))

Курсы по AutoCad, компьютерная академия «Шаг» (2015 г., 1 месяц)

Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook),

навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox);

Программы проектирования: 3DsMax, AutoCad, AutoCad Architecture, T-Flex, Revit;

Програмы графического редактирования: CorelDraw, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom;

В процессе изучения: Rhrinoceros.

Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в

сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая

обучаемость, ответственность целеустремленность, настойчивость и

стремление к профессиональному росту.