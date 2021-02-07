Настрою рекламу, которая будет работать
Сертифицированный специалист по контекстной рекламе в Google Ads Работал в крупном рекламном агентстве. Наличие опыта введение компании бюджетом более $1000 в месяц.
Как проходить процесс моей работы для контекстной рекламы или в КМС:
1. Внимательно проанализирую сайт и деятельность вашей компании.
2. Анализ ваших конкурентов.
3. Подбор ключевых слов.
4. Создание рекламной кампании в кабинетах.
5. Создание объявления.
6. Ключевые слова, объявления и расширения отправлю вам на согласование. Если вас что-то не устроить, я все исправлю.
7. Ваша реклама готова.
Что я еще умею:
Поисковые рекламы, реклама в КМС, реклама с номером телефона и другие виды рекламы в Google Ads и Яндекс Директ.
Хорошо знаю Google Tag Manager. Если вам нужно установить теги для кнопок сайта, я вам установлю (при условии если код GTM установлен на сайт)
Отлично знаю Яндекс Метрика, Google Analytics.
Хорошо знаю таргетинговую рекламу в Facebook/Instagram
Для меня важнее всего качественное выполнение заказов в срок и удовлетворенность клиентов.
Портфолио
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