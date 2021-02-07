Контекстная реклама в Google Ads и Yandex Direct

Настрою рекламу, которая будет работать

Сертифицированный специалист по контекстной рекламе в Google Ads Работал в крупном рекламном агентстве. Наличие опыта введение компании бюджетом более $1000 в месяц.

Как проходить процесс моей работы для контекстной рекламы или в КМС:

1. Внимательно проанализирую сайт и деятельность вашей компании.

2. Анализ ваших конкурентов.

3. Подбор ключевых слов.

4. Создание рекламной кампании в кабинетах.

5. Создание объявления.

6. Ключевые слова, объявления и расширения отправлю вам на согласование. Если вас что-то не устроить, я все исправлю.

7. Ваша реклама готова.

Что я еще умею:

Поисковые рекламы, реклама в КМС, реклама с номером телефона и другие виды рекламы в Google Ads и Яндекс Директ.

Хорошо знаю Google Tag Manager. Если вам нужно установить теги для кнопок сайта, я вам установлю (при условии если код GTM установлен на сайт)

Отлично знаю Яндекс Метрика, Google Analytics.

Хорошо знаю таргетинговую рекламу в Facebook/Instagram

Для меня важнее всего качественное выполнение заказов в срок и удовлетворенность клиентов.