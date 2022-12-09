ZhannaChukova

Инфографика для маркетплейсов
У вас низкие продажи?
Не знаете как выделить товар, чтобы на него обращали внимание?
Вам нужен "вкусный" покупаемый дизайн?
Я помогу вам.
Меня зовут Жанна и я графический дизайнер.
Я занимаюсь созданием дизайна карточек товаров для маркетплейсов.
Уникальный дизайн выделит вас из общей массы,а это обязательно приведет к повышению продаж.
Что вы получите работая со мной?
Современное оформление, без шаблонов
Разнообразие стилистики
Уникальный дизайн
Доступные цены и быстрые сроки работы
Индивидуальный подход к каждому заказу
Я против войны в Украине!