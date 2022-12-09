ZhannaChukova

Инфографика для маркетплейсов

У вас низкие продажи?

Не знаете как выделить товар, чтобы на него обращали внимание?

Вам нужен "вкусный" покупаемый дизайн?

Я помогу вам.

Меня зовут Жанна и я графический дизайнер.

Я занимаюсь созданием дизайна карточек товаров для маркетплейсов.

Уникальный дизайн выделит вас из общей массы,а это обязательно приведет к повышению продаж.

Что вы получите работая со мной?