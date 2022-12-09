ZhannaChukova

Жанна ZhannaChukova

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Инфографика для маркетплейсов

  • У вас низкие продажи?

  • Не знаете как выделить товар, чтобы на него обращали внимание?

  • Вам нужен "вкусный" покупаемый дизайн?

  • Я помогу вам.

Меня зовут Жанна и я графический дизайнер.

Я занимаюсь созданием дизайна карточек товаров для маркетплейсов.

Уникальный дизайн выделит вас из общей массы,а это обязательно приведет к повышению продаж.

Что вы получите работая со мной?

  • Современное оформление, без шаблонов

  • Разнообразие стилистики

  • Уникальный дизайн

  • Доступные цены и быстрые сроки работы

  • Индивидуальный подход к каждому заказу