Пишу продающие тексты

Работаю в различных жанрах, стилях и направлениях. Пишу телевизионные и радио сценарии, тексты сюжетов, репортажи для журналов и газет, поздравления, выступления, речи, воспоминания, эссе, информашки, интервью, статьи. Темы, с которыми сталкивалась по роду своей деятельности: газификация, безопасное использование газа в быту, медицина, БАДы, социалка, политика, рекламные материалы для магазинов, фирм, компаний (слоганы, ролики, статьи), деятельность законодательного собрания, имиджевые материалы для кандидатов (во время предвыборных кампаний), листовки, буклеты. Последний опыт - работа в ОАО "РЖД", в частности, в Дирекции скоростного сообщения, которая развивает пассажирские перевозки на МЦК, поездами "Сапсан" и "Аллегро". Могу работать пресс-секретарем, контентщиком, спичрайтером, помощником генерального директора, копирайтером, редактором, ведущей новостей в прямом эфире, редактором сайта, генерировать посты в соцсетях, нивелировать негатив в соцсетях, писать трогательные тексты на общечеловеческие темы и тексты сжатые, как пружина, конкретные, известные всем пресс-релизы.

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