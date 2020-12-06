Дизайн сайта, анимация логотипов,
Сделаю дизайн сайта, анимацию и видео ролики,
Работаю в Photoshop, After Effects, Premiere Pro
Адекватная и ответственная.
Правки в рамках ТЗ бесплатно.
Курсы веб-дизайна и After Effects от Skillbox.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Web design detective agency75 просмотров
- Intro82 просмотра
- Design website for TV show video watching63 просмотра
- Animated logo82 просмотра
- Video68 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта крафтового пива57 просмотров
- Дизайн внутренней страницы Morgan Stanley61 просмотр
- Дизайн главной страницы68 просмотров