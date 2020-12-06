Zhanno4ka

Жанна Ильина Zhanno4ka

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайта, анимация логотипов,

Сделаю дизайн сайта, анимацию и видео ролики,

Работаю в Photoshop, After Effects, Premiere Pro

Адекватная и ответственная. 

Правки в рамках ТЗ бесплатно.

Курсы веб-дизайна и After Effects от Skillbox.

Дизайн сайтаPhotoshopAfter Effects
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