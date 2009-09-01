Zharik_Svetlana

Опыт работы :

Продавец-консультант ювелирных изделий с 10.2013 по 03.2015 (1 год 5месяцев)

ФЛП Аникиева Л. (Ювелирный. УкрЗолото)

-Встреча и консультирование покупателей в торговом зале по подбору ювелирных изделий из драгоценных металлов в т.ч. с полудрагоценными, драгоценными камнями

-Выполнение плана продаж

- Контроль наличия товара

- Приём и проверка товара, учёт

- Выкладка ювелирных изделий

-Соблюдение кассовой документации

Продавец-консультант с 12.2012 по 10.2013 (10 месяцев ). ФЛП "Шаврицкий" Сеть ювелирных магазинов, (Ювелирный бизнес). -Консультирование по подбору ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов, наличный расчет покупателя, ведение кассовой документации

Продавец-консультант с 05.2012 по 12.2012 (7 месяцев)

Диор, (Косметика, продажи)г. Москва. Международная компания "Селдико".

Работа с клиентами Диор по всему ассортименту марки: подбор сиситемы ухода за кожей, декоративной косметики и ароматов. Увеличение объемов продаж, проведение акций и выполнение макияжа для клиентов. Консультирование покупателей по товару, тестирование косметики, подбор косметики по запросам и особенностям покупателя, контроль за наличеем товара в полном ассортименте.

Прием и расстановка товара в соответствии с требованиями чётких правил компании, учет сроков реализации.

Участие в проводимых для продавцов занятиях (обучении) по повышению уровня знаний о свойствах и особенностях продукции, выполнение макияжа, первичные навики в косметологии, фрегранс, мерчендайзингу.

Торговый представитель; менеджер по продаже с 04.2010 по 05.2012 (2 года 1 месяц)

Дельфин, (Оптовые продажи)

Консультирование имеющихся клиентов по товару, наработка новых ТТ, оформление договоров на предоставление услуг, товаров, расчет покупателя по совершению сделки, ведение кассовой документации

Кассир, администратор с 05.2007 по 04.2010 (2 года 11 месяцев)

ООО "МДК", (Игровой бизнес)Кассир, старший кассир

На данный момент занимаюсь распространением в инернет рессурсах био-добавками

АТиСО Юридический, специальность "Суд, адвокатура, прокуратура", Киев

Высшее с 09.2009 по 06.2011 (1 год 9 месяцев)

Экономико-гуманитарный колледж. Юридический, Правоведение, Новоград-Волынский

Среднее специальное, с 09.2005 по 06.2008 (2 года 9 месяцев)

Навыки работы с компьютером: Уверенный пользователь ПК. Windows, MS и Open Office, Microsoft Excel. Интернет ресурсы. Программы «Право» БИТ, Лига "Закон", "Вердиктум".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

- Грамотная разговорная речь.

- Английский intermediate.

- Опыт общения и ведения активных аккаунтов в соц.сетях, форумах, блогах.

- Я общительна, доброжелательна, внимательна и ответственно подхожу к задачам.

- Владение навыками техники продаж на высоком уровне.

- Высокая культура поведения.

- Творческий подход.

- Креативное мышление.

- Умение работать в команде.

- Большой опыт успешных продаж.

Гражданство: Украина

Наличие водительского удостоверения: есть, категория «В».

Наличие загранпаспорта: есть.

Личные качества: коммуникабельность, организованность, самостоятельность, лидерские качества, активность, пунктуальность, исполнительность, общительность, неконфликтная, стойкость в конфликтных ситуациях, ответственность, желание работать, склонность к быстрому самообучению.

Увлечения, хобби: книги, музыка, культура, политика, танцы, активный отдых, путешествия, самосовершенствование, спорт.

E-mail [email protected]