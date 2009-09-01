Zharik_Svetlana

Светлана Жарик Zharik_SvetlanaZharik_Svetlana
Опыт работы :
- Продавец-консультант ювелирных изделий с 10.2013 по 03.2015 (1 год 5месяцев)
-Встреча и консультирование покупателей в торговом зале по подбору ювелирных изделий из драгоценных металлов в т.ч. с полудрагоценными, драгоценными камнями
-Выполнение плана продаж
- Контроль наличия товара
- Приём и проверка товара, учёт
- Выкладка ювелирных изделий
-Соблюдение кассовой документации
- Продавец-консультант с 12.2012 по 10.2013 (10 месяцев ). ФЛП "Шаврицкий" Сеть ювелирных магазинов, (Ювелирный бизнес). -Консультирование по подбору ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов, наличный расчет покупателя, ведение кассовой документации
- Продавец-консультант с 05.2012 по 12.2012 (7 месяцев)
Работа с клиентами Диор по всему ассортименту марки: подбор сиситемы ухода за кожей, декоративной косметики и ароматов. Увеличение объемов продаж, проведение акций и выполнение макияжа для клиентов. Консультирование покупателей по товару, тестирование косметики, подбор косметики по запросам и особенностям покупателя, контроль за наличеем товара в полном ассортименте.
Прием и расстановка товара в соответствии с требованиями чётких правил компании, учет сроков реализации.
Участие в проводимых для продавцов занятиях (обучении) по повышению уровня знаний о свойствах и особенностях продукции, выполнение макияжа, первичные навики в косметологии, фрегранс, мерчендайзингу.
- Торговый представитель; менеджер по продаже с 04.2010 по 05.2012 (2 года 1 месяц)
Консультирование имеющихся клиентов по товару, наработка новых ТТ, оформление договоров на предоставление услуг, товаров, расчет покупателя по совершению сделки, ведение кассовой документации
- Кассир, администратор с 05.2007 по 04.2010 (2 года 11 месяцев)
- На данный момент занимаюсь распространением в инернет рессурсах био-добавками
АТиСО Юридический, специальность "Суд, адвокатура, прокуратура", Киев
Высшее с 09.2009 по 06.2011 (1 год 9 месяцев)
Экономико-гуманитарный колледж. Юридический, Правоведение, Новоград-Волынский
Среднее специальное, с 09.2005 по 06.2008 (2 года 9 месяцев)
Навыки работы с компьютером: Уверенный пользователь ПК. Windows, MS и Open Office, Microsoft Excel. Интернет ресурсы. Программы «Право» БИТ, Лига "Закон", "Вердиктум".
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
- Грамотная разговорная речь.
- Английский intermediate.
- Опыт общения и ведения активных аккаунтов в соц.сетях, форумах, блогах.
- Я общительна, доброжелательна, внимательна и ответственно подхожу к задачам.
- Владение навыками техники продаж на высоком уровне.
- Высокая культура поведения.
- Творческий подход.
- Креативное мышление.
- Умение работать в команде.
- Большой опыт успешных продаж.
Гражданство: Украина
Наличие водительского удостоверения: есть, категория «В».
Наличие загранпаспорта: есть.
Личные качества: коммуникабельность, организованность, самостоятельность, лидерские качества, активность, пунктуальность, исполнительность, общительность, неконфликтная, стойкость в конфликтных ситуациях, ответственность, желание работать, склонность к быстрому самообучению.
Увлечения, хобби: книги, музыка, культура, политика, танцы, активный отдых, путешествия, самосовершенствование, спорт.
E-mail [email protected]