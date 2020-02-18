Переводы с английского, немецкого, хинди и испанского на русский
Выполняю переводы на русский английского, немецкого, хинди и испанского.
Образование:
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России - бакалавр менеджмента/логистики со знанием иностранных языков, Магистр международной экономики со знанием иностранных языков.
Сферы интересов в переводе:
- международные отношения
- экономика
- финансы
-деловая переписка
- культура стран
-общие темы
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