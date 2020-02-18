Переводы с английского, немецкого, хинди и испанского на русский

Выполняю переводы на русский английского, немецкого, хинди и испанского.

Образование:

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России - бакалавр менеджмента/логистики со знанием иностранных языков, Магистр международной экономики со знанием иностранных языков.

Сферы интересов в переводе:

- международные отношения

- экономика

- финансы

-деловая переписка

- культура стран

-общие темы