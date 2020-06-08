Копирайтер. Юрист-аналитик. Автор

Пишу авторские статьи на юридическую и иную тематику.

Применяю SEO- и LSI-копирайтинг. Есть опыт ведения собственного сайта правовой тематики на Wordpress (с 2010 года); написания и оптимизации статей для него. Через 3-4 месяца большинство написанных мной статей выдавалось по запросам в первой пятерке выдачи. Сайт в первый год существования попал в ТОП-100 Яндекса и Рамблера. Без "серых" уловок, исключительно за счет содержания текстов.

Автор консультаций для СПС КонсультантПлюс; автор Комментария к ФЗ о госслужбе. Писала для разных изданий – Школа Жизни, PLATFORMA Media и др.

Меня интересуют разные темы. Поэтому пишу не только "серьезные" статьи:

- пишу статьи на заказ («продающие», информационные);

- веду канал в Дзене на основе своего хобби https://zen.yandex.ru/happy_cats.

Примеры работ:

• Что надо знать о возврате налога за лечение

https://docs.google.com/document/d/1ZgPeazXVjac2CqrqsuzAo-na-vE_7fukoRWxrOcksXg/edit?usp=sharing;

• Что такое устав ООО

https://docs.google.com/document/d/1ea0t0kGH-ErQjbYeSkbq20AXNRFm6vyblIS6xxZ8nGM/edit?usp=sharing;

• Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым в 2019 году: что изменилось

https://docs.google.com/document/d/1rWrdgCMa8yecqnIp1vRJq7Jot5pXQ5TGQqWn6xLRu7I/edit?usp=sharing;

• Офис не умер. Просто становится другим

https://docs.google.com/document/d/18zf7TwEVH8TITV70zom2k0e_XaKbB0b6Vv97jAYtFdc/edit?usp=sharing