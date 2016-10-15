Специализация коучинг персонального брендинга

Найти себя, принять решение, утвердиться на выбранном пути, раскрыть, сфокусировать и реализовать свои таланты, ощутить радость каждого дня, найти смысл в своей работе, обрести видение, может быть даже миссию - все это задачи, которые решает коуч -программа «Персональный брендинг». Почему «коуч»? Коучинг — это прежде всего искусство задавать вопросы. Если бы я была самим Филиппом Котлером, над своим персональным брендом я работала бы только с коучем. Персональный брендинг без коуч — подхода малоэффективен.

Коуч — идеальный партнер для этого приятного дела. Коуч создает особую атмосферу, фокусирует Вас на задаче. С помощью вопросов структурирует Ваши ценности, знания о себе, образы, представления. Просит сформулировать, уточняет, перефразирует, задействуя эффективные коучинговые техники и инструменты, и, что важно, не дает уклоняться от «контракта» — вашего маленького, но очень серьезного договора о том, «что будет для Вас наилучшим результатом на эти 40 минут?».

Знаете, что самое приятное? Работать над созданием собственного бренда САМОМУ. И коучинг дает такую шикарную возможность, ведь коуч не дает советов. Он технично задает правильные вопросы. Поддерживает. Фокусирует. Структурирует. Записывает. Все самое интересное и «вкусное» достается Вам. Это стратегия «Win-Win», где в выигрыше обе стороны.

И еще. Работа с коучем экономит Ваши деньги. Часто люди, начиная свой бизнес, ищут себе партнера, «чтобы не быть с этим один на один». Имея коуча, Вы легко можете обойтись без партнера. В лице коуча у Вас есть человек, который не только выслушает, обойдясь без ненужных советов, но и сумеет быстро вывести из эмоционального маятника, сфокусировать не на проблеме, а на ее решении, поддержит в сложной ситуации, сохранит оговоренную конфиденциальность.