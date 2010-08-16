Web-designer, flash development, creativ illustrations

Координаты:

Адрес: Россия, Лен. обл., г. Гатчина (индекс 188300) 30мин до м.Московская

Телефон: 8(81371)33975 (предпочтительно)

Е-mail: [email protected]

Icq: 135559998

Образование:

- Интститут Точной Механики и Оптики (СПб), кафедра "Инженерной Компьютерной Графики"

- Средняя школа

- Художественная школа

Професиональное владение приложениями:

- Графика: Adobe Creative Suit 4 (отличное)

- Swift3D 3.0,

- 3D MAX,

- Аудио: CoolEdit

и порчее.

Навыки работы:

Создание сайтов "под ключ", создание полностью флэш сайтов со своей CMS, CMS написаная мною на php, ajax, постоянно совершенствуется в ней я использую все лучшее из других CMS, Конечно по желанию клиента сайт может быть построен на DLE, Joomla. Создание флэш призентаций, фдэш баннеров, флэш элементов интегрируемых на сайт клиента.

Создание фирменного стиля. Подборка цветовой гаммы, разработка логотипа(самый сложный для меня этап), создание визиток, буклетов, постеров, предпечатная подготовка. Небольшой опыт разработки упаковки (для клея "Контакт"). Небольшой опыт верстки журнала, название "Неделя Петербурга". Работал в Лениздате. Работа была связана с набивкой колонок, сканирование нигативов и все в PageMaker, предпечатной подготовке.

Создание video презентаций с большим количеством спецэффектов. Создание простой модели в 3D MAX(знаю я этот покет не на высшем уровне, но знаний хватает для продолжения работы) Модель переносится, обрабатывается в Adobe After Effects, добавление звуков я предпочетаю покет CoolEdit, хотя тоже самое могу делать в Adobe Soundbooth.Вот наверное это основные мои навыки не считая умения неплохо рисовать.

Знание языков программирования:

PHP4, Perl, MySQL, Action Sсript 2 , JavaScript

Опыт работы:

2006-2010 Freelancer веб-дизайн, флэш, наружная реклама, создание плакатов, создание фирменного стиля(логотип, визитки, брошуры и пр.)

2006г. Росэл http://www.rosel.ru/ : Веб-дизайнер.

2005-2006г. Media-box http://www.media-box.ru/ (пример моего дизана) : Веб-дизайнер.

2005г. Rosinfotech: Веб-дизайн, Полиграфия, разработка интерфейса A2C CMS - система управления сайтом. Фирма переименована в MYPHOS http://myphos.ru/

2003-2004г. Infobox ООО «Алькор» http://infobox.ru/ :Веб-дизайнер.

2002-2003г. GPI Soft: Веб-дизайнер (все направления)

2001-2002г. Artlogic Studio: Веб-дизайнер (Flasher)

2000г. Интернет провайдер, кабельное телевидение Астра-Ореол: веб-дизайнер (на непостоянной основе), Гатчинское кабельное телевидение обязанность оформитель заставок, реклама.

1998г. Лениздат Журнал "Неделя Петербурга": верстальщик (PageMaker)

В последнее время больше времени уделял творческой живописи (графика),

изучал новые технологии из разряда Creative Suite4,3dMAX в сочетании c After Effects.

Личный сайт: http://www.zhdesigner.ru/, где примеры разработанных сайтов и другой наработанный материал.

Личные качества:

креативное мышление, добросовестность в работе, исполнительность, качество,

умение быстро освоить новый программный продукт, знание английского языка

Если по каким-то причинам вы не смогли увидеть портфолио с моего сайта ниже сссылки на работы:

http://www.freesoftzone.ru/

Это мой проект, не цените строго дизайн созданный за 10 мин,тут главное наполнение, его кол-во, на данный момент я работаю над изменением дизайна.

http://www.zhdesigner.ru/works/gameboss/index.html (макет дизайны, создание стиля сайта, набора иконок)

http://www.zhdesigner.ru/works/rosinfotech/index.html

http://www.zhdesigner.ru/works/veronika_hotel_flash/

http://www.zhdesigner.ru/works/veronika_hotel/

http://www.zhdesigner.ru/works/rrt/

http://www.zhdesigner.ru/works/freehostedgalleries/ver3.html

http://www.zhdesigner.ru/works/worldtrade/

http://ioc.pnpi.nw.ru/

Это мой основной заказчик.

Буклет к центру:

http://www.zhdesigner.ru/works/education_center/

http://www.zhdesigner.ru/works/sadko/

http://www.zhdesigner.ru/works/fio/

http://www.zhdesigner.ru/works/3dmap/

http://www.zhdesigner.ru/works/zhworks/

http://www.zhdesigner.ru/works/artlogicflash/

http://www.zhdesigner.ru/works/tv3/

http://www.zhdesigner.ru/works/igor3d/

http://www.zhdesigner.ru/works/eropeanauto/

http://www.zhdesigner.ru/works/gasoplast/

http://www.zhdesigner.ru/works/cleaningtechnology/

http://www.zhdesigner.ru/works/lisaangel/

Иллюстрации:

http://www.zhdesigner.ru/works/icons/index.html (иконки для буклета. Сайт http://www.zhdesigner.ru/works/education_center/)

http://www.zhdesigner.ru/works/education_center/ (буклет)

http://www.zhdesigner.ru/images/illustrations/banner-cit.jpg

Внешняя реклама на остановках стендах, что-то около 63х200cm всего их 10 по гГатчина на сегодня

http://www.zhdesigner.ru/works/illustrations/zhdplace/index2.html

http://www.zhdesigner.ru/works/illustrations/zhdplace/index.html

http://www.zhdesigner.ru/works/illustrations/zhdabs/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/fashiongirledited/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/fashongirl/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/feeling/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/girlfriend/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/leda/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/fantasy/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/snegurochka/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/leonardo/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/idealface/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/mikelangelo/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/chrysler/ (автомобиль полностью карондашный рисунок)

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/dreamsmaster/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/avrora/

http://zhdesigner.ru/works/illustrations/adam/

само собой имеются и др.

Не женат.

Детей нет