ZheleznyGarri

Игорь ZheleznyGarri

 
35 летРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработаю интересный и качественный дизайн для вашего сайта!

Разработаю для Вас дизайн сайта за демократичную цену в короткий срок. При отсутствии технического задания помогу его (ТЗ) составить. Гибкий подход к любому вопросу!

Качество сопоставимое с уровнем работ в портфолио и выше!

Создаю сайты под различные задачи: сайты-визитки, Landing page, корпоративные сайты, информационные сайты, интернет-магазины и прочее. По мимо этого разрабатываю баннеры, логотипы и отдельные элементы интерфейса для этих сайтов. Создам адаптивную версию сайта, под любые мобильные устройства.

Расценки:

  • Дизайн главной страницы от 3500 руб. (5-7 дней).
  • Внутренние страницы от 1000 руб. / штуку (12-24 часа).
  • Дизайн одностраничного сайта от 4000 руб. (6-8 дней)
  • Разработка логотипа от 1500 руб. (от 2-х дней)
  • Создание баннера для сайта от 800 руб ( от 5 часов за шт.)
Порядок работы:

1. Ознакомление с проектом: Вы отправляете мне тех.задание, если оно есть. Если его нет, помогаю составить ТЗ. После чего обговариваем цену и срок выполнения проекта.

2. Предоплата 50% от стоимости проекта.

3. Разрабатываю главную страницу с учетом ТЗ.

4. Утверждение гл. страницы. Разработка дополнительных страниц.

5. После утверждения всего проекта - оплата остальной стоимости.

6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами. Проект будет подготовлен таким образом, что бы с ним легко было работать верстальщику.

7. Обмен отзывами.

Общение:

  • Через личные сообщения
  • Skype: zhelezny_garri
  • E-mail: [email protected]
  • ICQ: 404381197

    • Оплата:

  • Карты: Сбербанка, Тинькофф-банк
  • Webmoney
  • Яндекс Деньги

    • Я не верстаю, не программирую (!) С моей стороны качественный дизайн точно в срок и корректно подготовленный дизайн-макет в psd.

    Дизайн сайтаДизайн главной страницыБаннер для сайтаСайт-визитка