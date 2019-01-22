Разработаю интересный и качественный дизайн для вашего сайта!

Разработаю для Вас дизайн сайта за демократичную цену в короткий срок. При отсутствии технического задания помогу его (ТЗ) составить. Гибкий подход к любому вопросу!

Качество сопоставимое с уровнем работ в портфолио и выше!

Создаю сайты под различные задачи: сайты-визитки, Landing page, корпоративные сайты, информационные сайты, интернет-магазины и прочее. По мимо этого разрабатываю баннеры, логотипы и отдельные элементы интерфейса для этих сайтов. Создам адаптивную версию сайта, под любые мобильные устройства.

Расценки:

Дизайн главной страницы от 3500 руб. (5-7 дней).

Внутренние страницы от 1000 руб. / штуку (12-24 часа).

Дизайн одностраничного сайта от 4000 руб. (6-8 дней)

Разработка логотипа от 1500 руб. (от 2-х дней)

Создание баннера для сайта от 800 руб ( от 5 часов за шт.)

1. Ознакомление с проектом: Вы отправляете мне тех.задание, если оно есть. Если его нет, помогаю составить ТЗ. После чего обговариваем цену и срок выполнения проекта.

2. Предоплата 50% от стоимости проекта.

3. Разрабатываю главную страницу с учетом ТЗ.

4. Утверждение гл. страницы. Разработка дополнительных страниц.

5. После утверждения всего проекта - оплата остальной стоимости.

6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами. Проект будет подготовлен таким образом, что бы с ним легко было работать верстальщику.

7. Обмен отзывами.

Общение:

Через личные сообщения

Skype: zhelezny_garri

ICQ: 404381197

Оплата:

Карты: Сбербанка, Тинькофф-банк

Webmoney

Яндекс Деньги

Я не верстаю, не программирую (!) С моей стороны качественный дизайн точно в срок и корректно подготовленный дизайн-макет в psd.