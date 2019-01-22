Разработаю для Вас дизайн сайта за демократичную цену в короткий срок. При отсутствии технического задания помогу его (ТЗ) составить. Гибкий подход к любому вопросу!
Качество сопоставимое с уровнем работ в портфолио и выше!
Создаю сайты под различные задачи: сайты-визитки, Landing page, корпоративные сайты, информационные сайты, интернет-магазины и прочее. По мимо этого разрабатываю баннеры, логотипы и отдельные элементы интерфейса для этих сайтов. Создам адаптивную версию сайта, под любые мобильные устройства.
Расценки:
- Дизайн главной страницы от 3500 руб. (5-7 дней).
- Внутренние страницы от 1000 руб. / штуку (12-24 часа).
- Дизайн одностраничного сайта от 4000 руб. (6-8 дней)
- Разработка логотипа от 1500 руб. (от 2-х дней)
- Создание баннера для сайта от 800 руб ( от 5 часов за шт.)
1. Ознакомление с проектом: Вы отправляете мне тех.задание, если оно есть. Если его нет, помогаю составить ТЗ. После чего обговариваем цену и срок выполнения проекта.
2. Предоплата 50% от стоимости проекта.
3. Разрабатываю главную страницу с учетом ТЗ.
4. Утверждение гл. страницы. Разработка дополнительных страниц.
5. После утверждения всего проекта - оплата остальной стоимости.
6. После оплаты я отправляю Вам готовые для вёрстки макеты в формате .psd со всеми исходными файлами. Проект будет подготовлен таким образом, что бы с ним легко было работать верстальщику.
7. Обмен отзывами.
Общение:
Оплата:
Я не верстаю, не программирую (!) С моей стороны качественный дизайн точно в срок и корректно подготовленный дизайн-макет в psd.
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