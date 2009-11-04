2009- Фрилансер
Креатив, разработка концепций, написание сценариев, составление программ;
Организация любых мероприятий;
Обширные связи в сфере шоу-бизнеса, моды, ивент индустрии, СМИ;
Разработка и создание телевизионных проектов;
Копирайтинг, написание статей, публикаций;
PR сопровождение;
Создание эффективных презентаций;
Услуги по графическому дизайну – разработка фирменного стиля, макетов в прессу, полиграфии и т.п.;
Подбор и предоставление моделей, хосстес, проммоутеров.;
Букинг артистов, исполнителей, музыкальных, танцевальных коллективов, артистов оригинального жанра и т.д.;
Сотрудничество с Украинской Неделей Моды.
Дата, место: 2008-2009 г.г. Ивент - агентство «BMC Promo».
Должность: Арт-директор.
Описание деятельности:
Ответственность за всю креативную часть работы агентства;
Копирайтинг, разработка концепций, сценариев, подбор мест для мероприятий, составление программы и т.п.;
PR агентства – написание новостных, имиджевых статей (sostav.ua, журнал Мир Праздника, журнал About Event, adfestival.com.ua, книга «Black Box» и др.), сотрудничество с Всеукраинской Рекламной коалицией, КМФР;
Ведение нескольких ключевых клиентов;
Составление предложений, презентация и защита у Клиента.
Дата: 2005-2007 г.г. ООО «Дирекшн». Сфера деятельности компании – дистрибуция телевизионных и видео прав на территории СНГ.
Должность: помощник Генерального Директора
Описание деятельности:
Работа с договорами, другими документами;
Получение прокатных удостоверений Министерства Культуры;
Получение Лицензии СБУ на выпуск дисков;
Аккредитации компании на таможне, работа с таможней;
Организации озвучивания/дубляжа программ;
Помощь в личных банковских и др. делах руководителя;
Составление предложений, описание программ.
Дата: 2002-2005 г.г. Национальный Комитет Красного Креста Украины.
Должность: специалист отдела образовательных и профилактических программ НККК.
Описание деятельности:
Планирование, разработка, составление и согласование профилактических программ, курса «Изучая международное право»;
Помощь в организации мероприятий (семинары, тренинги, съезды, форумы), участие в проведении;
Непосредственная работа с волонтерами, молодежью, создание «клуба волонтеров КК»;
Отчетность, работа с документами и т.д.