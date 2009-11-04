2009- Фрилансер

Креатив, разработка концепций, написание сценариев, составление программ;

Организация любых мероприятий;

Обширные связи в сфере шоу-бизнеса, моды, ивент индустрии, СМИ;

Разработка и создание телевизионных проектов;

Копирайтинг, написание статей, публикаций;

PR сопровождение;

Создание эффективных презентаций;

Услуги по графическому дизайну – разработка фирменного стиля, макетов в прессу, полиграфии и т.п.;

Подбор и предоставление моделей, хосстес, проммоутеров.;

Букинг артистов, исполнителей, музыкальных, танцевальных коллективов, артистов оригинального жанра и т.д.;

Сотрудничество с Украинской Неделей Моды.

Дата, место: 2008-2009 г.г. Ивент - агентство «BMC Promo».

Должность: Арт-директор.

Описание деятельности:

Ответственность за всю креативную часть работы агентства;

Копирайтинг, разработка концепций, сценариев, подбор мест для мероприятий, составление программы и т.п.;

PR агентства – написание новостных, имиджевых статей (sostav.ua, журнал Мир Праздника, журнал About Event, adfestival.com.ua, книга «Black Box» и др.), сотрудничество с Всеукраинской Рекламной коалицией, КМФР;

Ведение нескольких ключевых клиентов;

Составление предложений, презентация и защита у Клиента.

Дата: 2005-2007 г.г. ООО «Дирекшн». Сфера деятельности компании – дистрибуция телевизионных и видео прав на территории СНГ.

Должность: помощник Генерального Директора

Описание деятельности:

Работа с договорами, другими документами;

Получение прокатных удостоверений Министерства Культуры;

Получение Лицензии СБУ на выпуск дисков;

Аккредитации компании на таможне, работа с таможней;

Организации озвучивания/дубляжа программ;

Помощь в личных банковских и др. делах руководителя;

Составление предложений, описание программ.

Дата: 2002-2005 г.г. Национальный Комитет Красного Креста Украины.

Должность: специалист отдела образовательных и профилактических программ НККК.

Описание деятельности:

Планирование, разработка, составление и согласование профилактических программ, курса «Изучая международное право»;

Помощь в организации мероприятий (семинары, тренинги, съезды, форумы), участие в проведении;

Непосредственная работа с волонтерами, молодежью, создание «клуба волонтеров КК»;

Отчетность, работа с документами и т.д.