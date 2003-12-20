Zhenchik138

Photoshop, Веб-Дизайн

👋 Всем привет!

Меня зовут Даниил, мне 18 лет и я верстаю сайты, делаю для них дизайн,

Так как я занимаюсь этим не очень и давно ( 8 месяцев ), то цены будут соответствующие, рад учится и самосовершенствоваться.

ФОТОШОП _____________________

Имею опыт владения фотошопом уже более 3-ех лет, могу сделать как стандартные услуги ( вырезка чего-то или кого-то, замена лиц / текста / фона, обработка фото и тд. )

Так и тяжелые ( добавление объекта, дизайн, приведение всего под общий тон, и тд )

ДИЗАЙН _____________________

Делаю дизайн сайтов, оформлений групп в вк

САЙТЫ _____________________

Верстаю такие сайты как:

портфолио

визитка

landing page

корпоративный

интернет магазин

личный блог

ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Так же предоставляю SEO оптимизацию и продвижение сайтов! ( делаю со своими коллегами )