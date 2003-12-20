Zhenchik138

Photoshop, Веб-Дизайн
👋 Всем привет!
Меня зовут Даниил, мне 18 лет и я верстаю сайты, делаю для них дизайн,
Так как я занимаюсь этим не очень и давно ( 8 месяцев ), то цены будут соответствующие, рад учится и самосовершенствоваться.
ФОТОШОП_____________________
Имею опыт владения фотошопом уже более 3-ех лет, могу сделать как стандартные услуги ( вырезка чего-то или кого-то, замена лиц / текста / фона, обработка фото и тд. )
Так и тяжелые ( добавление объекта, дизайн, приведение всего под общий тон, и тд )
ДИЗАЙН_____________________
Делаю дизайн сайтов, оформлений групп в вк
САЙТЫ_____________________
Верстаю такие сайты как:
- портфолио
- визитка
- landing page
- корпоративный
- интернет магазин
- личный блог
ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ_____________________
Так же предоставляю SEO оптимизацию и продвижение сайтов! ( делаю со своими коллегами )
Я против войны в Украине!