Zhenchik138

Даниил Zhenchik138

 
20 летРоссия/Тольятти
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Photoshop, Веб-Дизайн

👋 Всем привет!

Меня зовут Даниил, мне 18 лет и я верстаю сайты, делаю для них дизайн,

Так как я занимаюсь этим не очень и давно ( 8 месяцев ), то цены будут соответствующие, рад учится и самосовершенствоваться.

ФОТОШОП

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Имею опыт владения фотошопом уже более 3-ех лет, могу сделать как стандартные услуги ( вырезка чего-то или кого-то, замена лиц / текста / фона, обработка фото и тд. )

Так и тяжелые ( добавление объекта, дизайн, приведение всего под общий тон, и тд )

ДИЗАЙН

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Делаю дизайн сайтов, оформлений групп в вк

САЙТЫ

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Верстаю такие сайты как:

  • портфолио
  • визитка
  • landing page
  • корпоративный
  • интернет магазин
  • личный блог

ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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Так же предоставляю SEO оптимизацию и продвижение сайтов! ( делаю со своими коллегами )

Дизайн сайтаPhotoshop