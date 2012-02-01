Zhenya2013

Уровень английского на уровне Pre-Intermediate.
опытный пользователь ПК ( MsOffice, MsWord, Internet). Работа с 1С.
многозадачность ,умение быстро находить решение в тупиковых ситуациях. Преданность делу.
способность к организации коллектива.
навыки работы с оргтехникой, организаторской работы.
знание основ социологии.
навыки делового общения и знания в области психологии.
владение современными методами оценки персонала и регламентации его функций.
умение оценить компетентность кандидата.
Опыт работы
03.2016 – 08.2016
Gastra Менеджер по персоналу.
Оперативное закрытие вакансий
Обучение и адаптация персонала
Организация и проведение аттестации персонала
Мониторинг рынка труда
Работа со всеми источниками по трудоустройству
Подбор персонала в соответствии с кадровой политикой компании
Определение потребности в персонале.
11.2015 – 01.2016
RedUmbrella Менеджер по рекламациям.
Работа с обращениями клиентов: координация рассмотрения обращений клиентов соблюдение сроков рассмотрения обращений принятие решений по заявлениям покупателям разработка и контроль мероприятий, направленных на уменьшение количества негативных отзывов от клиентов. Приём претензий от покупателей, первичная обработка претензий.
Общение с клиентами (претензионная работа), консультации.
01.2015 – 08.2015
In Style Офис-менеджер.
- обеспечение и контроль бесперебойной работы салона
- взаимодействие с техническими службами, поставщиками
- оплата по счетам предприятия
- ведение работы с базой клиентов и складского учета в 1С
- регулярное планирование и отчетность
- обеспечение культурного и эффективного обслуживания посетителей
- доброжелательное и доходчивое консультирование посетителей касаемо ассортимента услуг.
- предотвращать и ликвидировать конфликтные ситуации.
- осуществлять контроль и заботиться о сохранности материальных ценностей.
- организация обеспечения офиса канцтоварами, расходными материалами, продуктами питания и т.д.
- проведение собеседований, поиск кандидатов в интернете.
10.2013 – 08.2014
INKSYSTEM Менеджер продаж.
- обработка входящих заявок
- консультирование клиентов
- осуществление продаж
- работа с первичной документацией (создание и выставление счетов и на оплату, товарных чеков, почтовые отправки)
- ведение отчетности (по количеству продаж, по выполнению плана продаж, по дефицитности продукции на складе)
- контроль отгрузок.
02.2012 – 09.2012
НК «Плазма» Администратор.
Прием телефонных звонков, консультация клиентов по предоставлению услуг НК, встреча и общение с клиентами,размещение информации об услугах НК в социальных сетях, ведение документации.
Образование
- 09.2008 – 06.2012 Харьковский национальный университет имени В. Н. КаразинаИстория.
Исторический, бакалавр.
Прошла бизнес-тренинг на тему ^Активные продажи^.
Дополнительные сведения
- Знание языков:украинский (родной), английский (средний).
- Командировки:готов(-а) к командировкам.
- Дополнительно о себе:Личные качества - коммуникабельность, пунктуальность, трудолюбие, быстрая обучаемость, грамотная речь, ответственность,этичность,беспристрастность, уверенность в себе.