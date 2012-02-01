Zhenya2013

Уровень английского на уровне Pre-Intermediate.

опытный пользователь ПК ( MsOffice, MsWord, Internet). Работа с 1С.

многозадачность ,умение быстро находить решение в тупиковых ситуациях. Преданность делу.

способность к организации коллектива.

навыки работы с оргтехникой, организаторской работы.

знание основ социологии.

навыки делового общения и знания в области психологии.

владение современными методами оценки персонала и регламентации его функций.

умение оценить компетентность кандидата.

Опыт работы

03.2016 – 08.2016

Gastra Менеджер по персоналу.

Оперативное закрытие вакансий

Обучение и адаптация персонала

Организация и проведение аттестации персонала

Мониторинг рынка труда

Работа со всеми источниками по трудоустройству

Подбор персонала в соответствии с кадровой политикой компании

Определение потребности в персонале.

11.2015 – 01.2016

RedUmbrella Менеджер по рекламациям.

Работа с обращениями клиентов: координация рассмотрения обращений клиентов соблюдение сроков рассмотрения обращений принятие решений по заявлениям покупателям разработка и контроль мероприятий, направленных на уменьшение количества негативных отзывов от клиентов. Приём претензий от покупателей, первичная обработка претензий.

Общение с клиентами (претензионная работа), консультации.

01.2015 – 08.2015

In Style Офис-менеджер.

- обеспечение и контроль бесперебойной работы салона

- взаимодействие с техническими службами, поставщиками

- оплата по счетам предприятия

- ведение работы с базой клиентов и складского учета в 1С

- регулярное планирование и отчетность

- обеспечение культурного и эффективного обслуживания посетителей

- доброжелательное и доходчивое консультирование посетителей касаемо ассортимента услуг.

- предотвращать и ликвидировать конфликтные ситуации.

- осуществлять контроль и заботиться о сохранности материальных ценностей.

- организация обеспечения офиса канцтоварами, расходными материалами, продуктами питания и т.д.

- проведение собеседований, поиск кандидатов в интернете.

10.2013 – 08.2014

INKSYSTEM Менеджер продаж.

- обработка входящих заявок

- консультирование клиентов

- осуществление продаж

- работа с первичной документацией (создание и выставление счетов и на оплату, товарных чеков, почтовые отправки)

- ведение отчетности (по количеству продаж, по выполнению плана продаж, по дефицитности продукции на складе)

- контроль отгрузок.

02.2012 – 09.2012

НК «Плазма» Администратор.

Прием телефонных звонков, консультация клиентов по предоставлению услуг НК, встреча и общение с клиентами,размещение информации об услугах НК в социальных сетях, ведение документации.

Образование

09.2008 – 06.2012 Харьковский национальный университет имени В. Н. КаразинаИстория. Исторический, бакалавр.

Повышение квалификации

Прошла бизнес-тренинг на тему ^Активные продажи^.

Дополнительные сведения