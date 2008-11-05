Ты – творческий человек… Это стопроцентно! Ты пишешь, выдумываешь, креативишь. Тогда что тебе стоит написать статью на актуальную тему для блог-портала xvatit.com? Тем более, что за свою креативщину ты получишь гонорар.

Наш сайт для молодежи и о молодежи, об уроках счастья, о вузах и школах, об учебных программах и о музыке. Наш сайт для таких, как ты!

Наши требования: смотреть на мир не сквозь «розовые очки», а видеть все его яркие и не очень краски; уметь излагать свои мысли в письменном виде; быть современным и не лишенным уникальности человека. Ну а в том, что ты талантлив, мы даже не сомневаемся.

График работы: пиши дома, на работе, в транспорте, в постели, на прогулке. Пиши и высылай нам в удобное для тебя время.

Цена договорная.