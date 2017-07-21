Обо мне
Здравствуйте дорогие заказчики и фрилансеры!
Приветствую Вас на своей странице!
Меня зовут Жеткерген , я web-разработчик. Уже около 3-х лет занимаюсь
программированием.
Предлагаю свои услуги.
Разработка качественных и адаптивные сайты под все устройства, программирование
модулей и компонентов для Wordpress, Joomla, Modx и создание сайта
под ключ, создание интернет магазинов под ключ (CMS Joomla, Wordpress и.т.д.).
Стараюсь понять все что хочет заказчик и не задаю много вопросов. Делаю
свою работу качественно и красиво.