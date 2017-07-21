Обо мне

Здравствуйте дорогие заказчики и фрилансеры!

Приветствую Вас на своей странице!

Меня зовут Жеткерген , я web-разработчик. Уже около 3-х лет занимаюсь

программированием.

Предлагаю свои услуги.

Разработка качественных и адаптивные сайты под все устройства, программирование

модулей и компонентов для Wordpress, Joomla, Modx и создание сайта

под ключ, создание интернет магазинов под ключ (CMS Joomla, Wordpress и.т.д.).

Стараюсь понять все что хочет заказчик и не задаю много вопросов. Делаю

свою работу качественно и красиво.