Zhezhunya

Евгения Zhezhunya

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор &#8607; Illustrator

Рисую добрые диджитал иллюстрации, нарисую и для Вас ️

Также иллюстрировала сборник сказок для детей

Написть мне лично

http://zhezhunya.tilda.ws/

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