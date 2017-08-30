Видеомонтаж, написание стихов, написание сценариев и другие творческие работы.
Привет.
Я уже около 5 лет занимаюсь монтажом видео и аудио файлов.
Могу написать: песни, стихи, поэмы, сценарии для фильмов и кружков.
Любые творческие работы помогу сделать и довести до жизни.
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Портфолио
- Одна из моих работ.193 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
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