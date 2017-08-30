Zhiganof

Василий Жиганов Zhiganof

 
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеомонтаж, написание стихов, написание сценариев и другие творческие работы.

Привет.

Я уже около 5 лет занимаюсь монтажом видео и аудио файлов. 

Могу написать: песни, стихи, поэмы, сценарии для фильмов и кружков.

Любые творческие работы помогу сделать и довести до жизни.

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kicheva
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Поменять логотип и название сайта на видео-ролике
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