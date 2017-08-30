Видеомонтаж, написание стихов, написание сценариев и другие творческие работы.

Привет.

Я уже около 5 лет занимаюсь монтажом видео и аудио файлов.

Могу написать: песни, стихи, поэмы, сценарии для фильмов и кружков.

Любые творческие работы помогу сделать и довести до жизни.