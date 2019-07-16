Реклама Google ads, Яндекс Директ, facebook, с настройкой отслеживанием целей и конверсий

Специалист в сфере интернет маркетинга с 2010 года

- контекстная реклама

-SEO копирайтинг, 100% уникальность текстов, с ключевыми словами в тексте на которые вы не обратите внимание при чтение.

- Оптимизация сайта внутренняя ( тексты, заголовки, картинки, наполнение и создание посадочных страниц как для поиска, так и для контекстной рекламы для удешевления привлекаемых клиентов), внешняя (анализ конкуренции, общий анализ состояния сайта, продвижения с помощью набора ссылочного профиля)