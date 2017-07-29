Ищу работу фрилансером! Не подведу!

Здравствуйте! Опыт работы для моих лет у меня достаточно большой-5 лет. Из них 4,5 года работала в прямых продажах. На данный момент работаю оператором колл-центра крупной компании, т.е. также понимаю что такое холодные звонки и продажи. Прекрасно знаю о том как надо общаться с людьми и как их заинтересовать!

На предыдущей работе постоянно ездила в командировки по городам России, повышала навыки! Также за хорошо выполняемую работу летала в Париж за счёт компании! Буду очень рада сотрудничать удаленно с интересными людьми!