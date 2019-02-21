ZhukovaDesign

Полный комплекс услуг по разработке дизайна помещений: 3д визуализации, пакет строительных чертежей, авторский надзор, декорирование

Компания “Жykova design group” успешно ведет профессиональную деятельность в сфере дизайна интерьеров с 2005 года.

За этот период времени нами был реализован ряд уникальных проектов в Украине и за рубежом, благодаря которым мы накопили огромный опыт и

смогли зарекомендовать себя на рынке дизайна услуг как профессиональный,

проверенный и надежный партнер и помощник.

За время работы студии мы воплотили в жизнь более 200 проектов квартир,апартаментов, частных домов и объектов коммерческой недвижимости.

Обратитесь к нашей профессиональной команде, и вы сможете в динамике наблюдать за тем, как ваши потребности и грезы о “доме мечты” воплощаются в жизнь!

Мы предоставляем полный комплекс услуг по разработке дизайна помещений, 3д визуализации, составляем пакет строительных чертежей, а также осуществляем

авторский надзор во время процесса реализации дизайн-проекта, помогаем выбрать

отделочные материалы, мебель и аксессуары.В каждом из проектов вы сотрудничаете и участвуете в процессе создания уникального дизайна вместе с командой опытных дизайнеров, архитекторов и декораторов"Жykova Design Group".

С каждым днем качество наших дизайн-услуг совершенствуется,а многочисленные отзывы и благодарности клиентов являются истинным показателем нашей работы.

Мы будем рады создать уникальный интерьер и для вас!

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