ZhukovaDesign

Татьяна Жукова ZhukovaDesignZhukovaDesign
Компания “Жykova design group” успешно ведет профессиональную деятельность в сфере дизайна интерьеров с 2005 года.
За этот период времени нами был реализован ряд уникальных проектов в Украине и за рубежом, благодаря которым мы накопили огромный опыт и
смогли зарекомендовать себя на рынке дизайна услуг как профессиональный,
проверенный и надежный партнер и помощник.
За время работы студии мы воплотили в жизнь более 200 проектов квартир,апартаментов, частных домов и объектов коммерческой недвижимости.
Обратитесь к нашей профессиональной команде, и вы сможете в динамике наблюдать за тем, как ваши потребности и грезы о “доме мечты” воплощаются в жизнь!
Мы предоставляем полный комплекс услуг по разработке дизайна помещений, 3д визуализации, составляем пакет строительных чертежей, а также осуществляем
авторский надзор во время процесса реализации дизайн-проекта, помогаем выбрать
отделочные материалы, мебель и аксессуары.В каждом из проектов вы сотрудничаете и участвуете в процессе создания уникального дизайна вместе с командой опытных дизайнеров, архитекторов и декораторов"Жykova Design Group".
С каждым днем качество наших дизайн-услуг совершенствуется,а многочисленные отзывы и благодарности клиентов являются истинным показателем нашей работы.
Мы будем рады создать уникальный интерьер и для вас!
https://www.facebook.com/DesignZhukova/