Я искренне люблю дизайн, активно изучаю новые тренды!
Знаю, как правильно и эффективно воплотить идею, умею слушать и слышать человека.
Ценю доверие заказчика.
Мое портфолио может поссмотреть здесь:
https://www.figma.com/file/yEBOXsXvw7DH3tvfXHDdr9/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=kCQwzrdhidfgNpuA-1
Услуги:
1) Разработка логотипа, фирменного стиля
2) Создаю дизайн, упаковки, единичных элементов фирменного стиля, айдентику (КП, Сертификаты, Визитки, и т.д.)
3) Дизайн презентаций
4) Создание календарей на заказ
5) Дbзайн сайтов (UX/UI)
6) Адаптивная вёрстка (HTML, CSS, JS)
7) Разработка новых сайтов/редизайн старых
8) Разработка сайтов: Индивидуальных проектов. Интернет-Магазинов. Лендингов.
9) Натяжка верстки любой сложности на Tilda или WordPress с возможностью редактировать контент
10) Подключение домена к сайту
Качественно. Быстро и 100% уникально. Я подхожу к проекту индивидуально, изучаю тонкости конкретной сферы, нахожу нестандартные решения. Точное соблюдение сроков (могу закончить работу раньше указанного срока).
Всегда рада новым задачам, оставить предложение/направить готовое техническое задание можно на:
Почту:
[email protected]
WhatsApp:
http://wa.me/77711102116
Портфолио
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