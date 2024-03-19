Здравствуй, дорогой заказчик! Меня зовут Дюсембаева Жулдыз, я профессиональный графический дизайнер, а также разработчик и дизайнер сайтов.

Я искренне люблю дизайн, активно изучаю новые тренды!

Знаю, как правильно и эффективно воплотить идею, умею слушать и слышать человека.

Ценю доверие заказчика.

Мое портфолио может поссмотреть здесь:

Услуги:

1) Разработка логотипа, фирменного стиля

2) Создаю дизайн, упаковки, единичных элементов фирменного стиля, айдентику (КП, Сертификаты, Визитки, и т.д.)

3) Дизайн презентаций

4) Создание календарей на заказ

5) Дbзайн сайтов (UX/UI)

6) Адаптивная вёрстка (HTML, CSS, JS)

7) Разработка новых сайтов/редизайн старых

8) Разработка сайтов: Индивидуальных проектов. Интернет-Магазинов. Лендингов.

9) Натяжка верстки любой сложности на Tilda или WordPress с возможностью редактировать контент

10) Подключение домена к сайту

Качественно. Быстро и 100% уникально. Я подхожу к проекту индивидуально, изучаю тонкости конкретной сферы, нахожу нестандартные решения. Точное соблюдение сроков (могу закончить работу раньше указанного срока).

Всегда рада новым задачам, оставить предложение/направить готовое техническое задание можно на:

Почту:

[email protected]

WhatsApp:

http://wa.me/77711102116