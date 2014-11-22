Жумай Андрей Александрович

Мужчина, 27 лет, родился 2 апреля 1987

+7 (981) 452-79-62 — желаемый способ связи

[email protected]

skype: zhum2004

Проживает: Калининград

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Опыт работы —9 лет 3 месяца

Март 2013 — настоящее время

1 год 7 месяцев

Компьютерный супермаркет ДНС

Воронеж, dns-shop.ru

Управляющий магазином

- организация работы розничного компьютерного магазина « с нуля»;

- ведение текущего контроля за затратами;

- управление коллективом от 15 человек;

- создание мотивированной и сплоченной команды, способной успешно выполнять

поставленные задачи;

- развитие магазина в соответствии с принятыми в компании правилами и

стратегиями;

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на увеличение продаж и

прибыльность магазина;

- обеспечение организации учета товарно-материальных ценностей и

предоставление отчетности;

- принятие решений о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых

должностей работников магазина.

Сентябрь 2012 — Февраль 2013

6 месяцев

Компьютерный супермаркет ДНС

Воронеж, dns-shop.ru

Зам.управляющего магазина

- организация бизнес – процессов в магазине;

- развитие магазина путём увеличение продаж и узнаваемости нашего магазина;

- управление персоналом от 15 человек;

- выполнение различных показателей (в том числе по продажам) вместе с

персоналом магазина;

- контроль за всеми процессами в магазине;

- замещение руководителя в период его отсутствия;

- развитие персонала (наставничество).

Март 2012 — Сентябрь 2012

7 месяцев

Компьютерный супермаркет ДНС

Воронеж, dns-shop.ru

Логист-техник

- Консультация менеджеров и продавцов по гарантийным случаям.

- Отслеживание и движение товара по Сервису.

- Своевременная отправка поставщику

- Упаковка товара для отправки

- Перемещение техники по подразделениям Компании и АСЦ

- Ведение документооборота

Январь 2010 — Февраль 2012

2 года 2 месяца

ООО НПП «Школа-Инфо»

Ведущий специалист отдела закупок и ответственный за логистику некондиционного

оборудования

Закупка «ЗИП» для компьютерной и офисной техники, контроль за поставкой, контроль за

порядком на складе, консультация продавцов розничного и оптового отделов.

Работа с поставщиками высокого уровня продаж: Мерлион, Олди, Инлайн,

Трилоджик, Trinity Electronics, О-Си-Эс, Элмикс, Сатурн-сервис, Европартс,

ЗиП-ЗиП, С-Трейд и т.д. Консультация сервисного центра по гарантийным

случаям, логистика клиентского оборудования(сданного в ремонт) и оборудования

компании, отслеживание расчетов по балансу с дистрибьютором. Ведение

переговоров с потенциальными поставщиками.

Ноябрь 2007 — Январь 2010

2 года 3 месяца

ООО НПП «Школа-Инфо»

Старший специалист отдела закупок

Закупка «ЗИП» для компьютерной и офисной техники, контроль за поставкой, контроль за

порядком на складе, консультация продавцов розничного и оптового отделов.

Работа с поставщиками высокого уровня продаж: Мерлион, Олди, Инлайн,

Трилоджик, Trinity Electronics, О-Си-Эс, Элмикс, Сатурн-сервис, Европартс,

ЗиП-ЗиП, С-Трейд и т.д.

Ноябрь 2005 — Ноябрь 2007

2 года 1 месяц

ООО НПП «Школа-Инфо»

Сервисный администратор

Продажа компьютерной техники. Консультация клиентов по интересующим вопросам, прием

оборудования в ремонт, обзвон клиентов, поддержание порядка на рабочем месте.

Июль 2005 — Ноябрь 2005

5 месяцев

ООО НПП «Школа-Инфо»

Техник склада

Подсчет ресурсов главного склада компании, отгрузка в филиалы и клиентам, занесение

информации в базу данных.

Высшее образование

2014

Московский университет им. С.Ю. Витте (бывш. МИЭМП) (ВФ) '14, Окончил с красным дипломом

Менеджмент, Управление персоналом

Обо мне

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