Жумай Андрей Александрович
Мужчина, 27 лет, родился 2 апреля 1987
+7 (981) 452-79-62 — желаемый способ связи
skype: zhum2004
Проживает: Калининград
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Опыт работы —9 лет 3 месяца
Март 2013 — настоящее время
1 год 7 месяцев
Компьютерный супермаркет ДНС
Воронеж, dns-shop.ru
Управляющий магазином
- организация работы розничного компьютерного магазина « с нуля»;
- ведение текущего контроля за затратами;
- управление коллективом от 15 человек;
- создание мотивированной и сплоченной команды, способной успешно выполнять
поставленные задачи;
- развитие магазина в соответствии с принятыми в компании правилами и
стратегиями;
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на увеличение продаж и
прибыльность магазина;
- обеспечение организации учета товарно-материальных ценностей и
предоставление отчетности;
- принятие решений о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых
должностей работников магазина.
Сентябрь 2012 — Февраль 2013
6 месяцев
Компьютерный супермаркет ДНС
Воронеж, dns-shop.ru
Зам.управляющего магазина
- организация бизнес – процессов в магазине;
- развитие магазина путём увеличение продаж и узнаваемости нашего магазина;
- управление персоналом от 15 человек;
- выполнение различных показателей (в том числе по продажам) вместе с
персоналом магазина;
- контроль за всеми процессами в магазине;
- замещение руководителя в период его отсутствия;
- развитие персонала (наставничество).
Март 2012 — Сентябрь 2012
7 месяцев
Компьютерный супермаркет ДНС
Воронеж, dns-shop.ru
Логист-техник
- Консультация менеджеров и продавцов по гарантийным случаям.
- Отслеживание и движение товара по Сервису.
- Своевременная отправка поставщику
- Упаковка товара для отправки
- Перемещение техники по подразделениям Компании и АСЦ
- Ведение документооборота
Январь 2010 — Февраль 2012
2 года 2 месяца
ООО НПП «Школа-Инфо»
Ведущий специалист отдела закупок и ответственный за логистику некондиционного
оборудования
Закупка «ЗИП» для компьютерной и офисной техники, контроль за поставкой, контроль за
порядком на складе, консультация продавцов розничного и оптового отделов.
Работа с поставщиками высокого уровня продаж: Мерлион, Олди, Инлайн,
Трилоджик, Trinity Electronics, О-Си-Эс, Элмикс, Сатурн-сервис, Европартс,
ЗиП-ЗиП, С-Трейд и т.д. Консультация сервисного центра по гарантийным
случаям, логистика клиентского оборудования(сданного в ремонт) и оборудования
компании, отслеживание расчетов по балансу с дистрибьютором. Ведение
переговоров с потенциальными поставщиками.
Ноябрь 2007 — Январь 2010
2 года 3 месяца
ООО НПП «Школа-Инфо»
Старший специалист отдела закупок
Закупка «ЗИП» для компьютерной и офисной техники, контроль за поставкой, контроль за
порядком на складе, консультация продавцов розничного и оптового отделов.
Работа с поставщиками высокого уровня продаж: Мерлион, Олди, Инлайн,
Трилоджик, Trinity Electronics, О-Си-Эс, Элмикс, Сатурн-сервис, Европартс,
ЗиП-ЗиП, С-Трейд и т.д.
Ноябрь 2005 — Ноябрь 2007
2 года 1 месяц
ООО НПП «Школа-Инфо»
Сервисный администратор
Продажа компьютерной техники. Консультация клиентов по интересующим вопросам, прием
оборудования в ремонт, обзвон клиентов, поддержание порядка на рабочем месте.
Июль 2005 — Ноябрь 2005
5 месяцев
ООО НПП «Школа-Инфо»
Техник склада
Подсчет ресурсов главного склада компании, отгрузка в филиалы и клиентам, занесение
информации в базу данных.
Высшее образование
2014
Московский университет им. С.Ю. Витте (бывш. МИЭМП) (ВФ) '14, Окончил с красным дипломом
Менеджмент, Управление персоналом
Обо мне
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