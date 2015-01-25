Качественные тексты

Добрый день!

Меня зовут Алексей и я предлагаю Вам сотрудничать со мной.

Почему Вы можете доверить мне выполнение работы?

-100 % уникальность. В каждом тексте я успешно стремлюсь к этому значению. Не занимаюсь плагиатом, а полностью пишу текст "с нуля" ;

-высокий уровень грамотности. Я практически не допускаю ошибок в текстах. Тем не менее, каждую работу скрупулезно проверяю;

-жесткое соблюдение сроков. Я понимаю, что чем раньше Вы получите от меня текст, тем быстрее начнете зарабатывать;

-неукоснительное соблюдение ТЗ. Если Вы считаете, что в тексте должно быть подробно написано о сортах гваделупских мандаринов - значит я напишу именно об этом. И никак иначе!

-креативность. Если Вам необходимо, чтобы текст "цеплял" и заметно отличался от миллионов других - нет проблем!

Я пишу тексты на различные тематики и под всевозможные задачи! Я всегда берусь за те проекты, в выполнении которых уверен на 100%!

У меня есть опыт не только написания текстов. Мне довелось 6 месяцев проработать в должности Главного редактора крупного сайта, ежедневная аудитория которого составляла 40 000 человек.

Кроме этого, у меня есть 7 - летний опыт работы в активных продажах (на данный момент я занимаю должность руководителя отдела продаж, также провожу тренинги и консультации по продажам) - этот опыт может быть полезен не только мне, но и Вам!

Как видите, Вы смело можете доверить мне работу!

Поэтому, если у Вас есть потребность в качественном материале - пишите мне прямо сейчас!

С уважением,

Алексей

ICQ 381509280