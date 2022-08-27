Zhurovadesign99

Александра Журова Zhurovadesign99Zhurovadesign99
24 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ux/ui designer
Всем привет! Меня зовут Саша и я ux/ui дизайнер , а точнее настоящий любитель своего дела. Абсолютно к каждому проекту я подхожу индивидуально и создаю уникальный дизайн согласно всем пожеланиям заказчика.
Умения:
- проектирование пользовательских страниц и экранов;
- согласование графических элементов с фирменным стилем ;
- отрисовка кнопок, блоков, слайдеров, переключателей;
- формирование руководства по созданию программного продукта;
- верстка;
- проведение пользовательских опросов;
- создание портрета ЦА;
- разработка прототипа продукта;
- создание логической цепочки использования продукт.
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