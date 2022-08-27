Zhurovadesign99

ux/ui designer

Всем привет! Меня зовут Саша и я ux/ui дизайнер , а точнее настоящий любитель своего дела. Абсолютно к каждому проекту я подхожу индивидуально и создаю уникальный дизайн согласно всем пожеланиям заказчика.

Умения:

- проектирование пользовательских страниц и экранов;

- согласование графических элементов с фирменным стилем ;

- отрисовка кнопок, блоков, слайдеров, переключателей;

- формирование руководства по созданию программного продукта;

- верстка;

- проведение пользовательских опросов;

- создание портрета ЦА;

- разработка прототипа продукта;

- создание логической цепочки использования продукт.