Имею три сертификата, подтверждающие, что я прошла подготовку по программе Морозовского проекта "Оксфордский курс английского языка" с 2002 по 2005 год, выданные "Academy of management and the market", также два сертификата об успешном завершении летней программы английской школы "English First" и диплом об успешном обучении в школе "English First" в течение одного года. Двухнедельная стажировка в Великобритании по программе Морозовского проекта. Свободное владение английским языком, грамотная устная и письменная речь.