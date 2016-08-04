Zhusupova

Ася Zhusupova

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Начинающий специалист с большим потенциалом

Начинаю свое обучение и деятельность в сфере переводов с английского на русский язык и наоборот.  Да, не имею пока наработанного опыта, но есть действительно огромное желание учиться и достигать определенных высот в данной деятельности! 

Имею высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", также обучаюсь в аспирантуре по экономической специальности. Моя прошлая деятельность показала мне желание развиваться теперь в другой совершенно отрасли. 

В настоящее время уровень моего английского языка базовый, однако русский язык на хорошем уровне (долгое время писала художественные статьи в местную газету на русском языке).

Доверьте мне свой заказ и я Вас не подведу! Ведь для меня это очень важно!