Начинающий специалист с большим потенциалом

Начинаю свое обучение и деятельность в сфере переводов с английского на русский язык и наоборот. Да, не имею пока наработанного опыта, но есть действительно огромное желание учиться и достигать определенных высот в данной деятельности!

Имею высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", также обучаюсь в аспирантуре по экономической специальности. Моя прошлая деятельность показала мне желание развиваться теперь в другой совершенно отрасли.

В настоящее время уровень моего английского языка базовый, однако русский язык на хорошем уровне (долгое время писала художественные статьи в местную газету на русском языке).

Доверьте мне свой заказ и я Вас не подведу! Ведь для меня это очень важно!