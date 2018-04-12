Zhvazhnezhka

Инженер-проектировщик слаботочных систем

Высшее образование, окончил СКФУ, по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Опыт работы 3 года. Работаю инженером-проектировщиком слаботочных систем. Владею программами: AutoCAD, BricsCAD, ArchiCAD, Revit, КОМПАС-3D. В данное время интересные сдельные работы в проектировании слаботочных систем, а именно:

1. Исполнительная документация АПС

2. Исполнительная документация СОУЭ

3. Исполнительная документация охранной сигнализации

4. Исполнительная документация видеонаблюдения

5. План эвакуации

Если есть предложения в проектировании по другим отраслям, можем обсудить как тут, так и по телефону.