3d Моделлер Визуализатор
Профессиональный пользователь ПК. 3ds Max 9-2013 + VRay, Photoshop, LightWave 3d, Blender 3d , CorelDraw, BCad.
Портфолио
работаю по специальности 3D дизайнер с 2004 года
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Портфолио
- Визуализация по дизайнпроэкту184 просмотра
- Демонстрация упаковки185 просмотров
- Форма для литья190 просмотров
- Выставочный стенд206 просмотров
- Разрез Радиатора239 просмотров
- Ручки167 просмотров
- Увлажнитель157 просмотров
- Чашка149 просмотров