3d Моделлер Визуализатор

Профессиональный пользователь ПК. 3ds Max 9-2013 + VRay, Photoshop, LightWave 3d, Blender 3d , CorelDraw, BCad.

Портфолио

https://kwork.ru/user/zicviz

работаю по специальности 3D дизайнер с 2004 года

мой сайт

http://zicviz.atwebpages.com/