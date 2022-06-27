Привет! Меня зовут Зиата. Рисование было моим хобби с детства, особенно рисование персонажей из аниме и игр. Я проводила большую часть своего времени за рисованием и дизайном. И теперь я профессиональный 2D-художник, который последние 2 года занимается дизайном персонажей.

МОЕ ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/itsziata

Я разработаю:

- 2D игровые персонажи

- аниме/фэнтези/милые/чиби/мультяшные арты

- аниме/фэнтези/милые/чиби/мультяшные персонажи

- стикеры, эмодзи персонаж

- анимированные стикеры GIF (для Telegram, WhatsApp и т.д.)

- Твич эмоции

- обложки и иллюстрации к книгам или комиксам

- реальный человек в стиле аниме/фэнтези/милого/чиби/мультфильма

- персонаж для визуальной новеллы

- NFT (с дополнительным коммерческим использованием бесплатно)

- пиксель арт, пиксельные персонажи/предметы/объекты и т.д.

- секси-персонаж NSFW\SFW, фурри-арт комишн

- игровые активы, различные реквизиты, иконки, предметы и объекты

для вас в моем собственном стиле или по Вашему запросу, если хотите.

Не принимаю:

- реализм

- бэкграунд

Спасибо, что посетили мою страницу. Буду рада ответить на любые вопросы. С наилучшими пожеланиями! ʕ ᵔᴥᵔ ʔ