Привет! Меня зовут Зиата. Рисование было моим хобби с детства, особенно рисование персонажей из аниме и игр. Я проводила большую часть своего времени за рисованием и дизайном. И теперь я профессиональный 2D-художник, который последние 2 года занимается дизайном персонажей.
МОЕ ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/itsziata
Я разработаю:
- 2D игровые персонажи
- аниме/фэнтези/милые/чиби/мультяшные арты
- аниме/фэнтези/милые/чиби/мультяшные персонажи
- стикеры, эмодзи персонаж
- анимированные стикеры GIF (для Telegram, WhatsApp и т.д.)
- Твич эмоции
- обложки и иллюстрации к книгам или комиксам
- реальный человек в стиле аниме/фэнтези/милого/чиби/мультфильма
- персонаж для визуальной новеллы
- NFT (с дополнительным коммерческим использованием бесплатно)
- пиксель арт, пиксельные персонажи/предметы/объекты и т.д.
- секси-персонаж NSFW\SFW, фурри-арт комишн
- игровые активы, различные реквизиты, иконки, предметы и объекты
для вас в моем собственном стиле или по Вашему запросу, если хотите.
Не принимаю:
- реализм
- бэкграунд
Спасибо, что посетили мою страницу. Буду рада ответить на любые вопросы. С наилучшими пожеланиями! ʕ ᵔᴥᵔ ʔ