Оформление презентаций, векторная графика, инфографика
Мне интересны заказы в области наглядных пособий, презентаций, иллюстраций.
Хотелось бы делать каталоги и буклеты.
При этом позитивно отношусь и к другим сферам дизайна.
Увлечена иллюстрацией и векторной графикой — получаю большое удовольствие от того что могу рисовать и выражать свои мысли.
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Портфолио
- Изображение функций прибора для интернет-магазина10 просмотров
- Баннеры в инстаграм для магазина15 просмотров
- Листовки/ флаеры фотосалона14 просмотров
- Презентация образовательного курса университета18 просмотров
- Корпоративная презентация университета8 просмотров
- Прайс-лист для магазина7 просмотров
- Иконки для актуального в Инстаграм4 просмотра
- Иллюстрации животных. Градиент4 просмотра