Оформление презентаций, векторная графика, инфографика

Мне интересны заказы в области наглядных пособий, презентаций, иллюстраций.

Хотелось бы делать каталоги и буклеты.

При этом позитивно отношусь и к другим сферам дизайна.

Увлечена иллюстрацией и векторной графикой — получаю большое удовольствие от того что могу рисовать и выражать свои мысли.