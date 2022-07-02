Тот самый мастер в: Solidworks | AutoCaD | Компас | Оцифровка | CorelDraw | 3Ds Max🔥

Привет ✌

Вы нашли того самого мастера в своем деле

Гарантирую качество, черчение/моделирование/проектирование тщательно проверяется.

Больше 5 лет опыта. Недавно начал работать на себя. Знаю толк в своей работе 

И так, вкратце о себе. Почему "Тот самый мастер"? :

Моим заказчикам главное 3 качества во мне:

1) Маленькая цена 

Всегда желаю, чтобы вы были удовлетворены ценой за роботу, сейчас не у каждого такие цены

2)Качественно выполненная работа 🔥

Много работ мной успешно выполнено, ваша будущая робота не исключение

3)Быстрые сроки роботы🚀

Тот самый мастер не любит опаздывать ибо он будет не тем самым

Эти качества и делают мастера "Тем самым"

Со мной вы можете сделать:

1. Оцифровка с фото, pdf

2. Изготовление макетов в Coreldraw для лазерной гравировки, резки

3. Чертежи в AutoCad

4. Solidworks, Компас моделирования и чертежа 2D или 3D

5. 3Ds Max - дизайн-проект интерьеров в разных стилях

Любая сложность чертежей/моделирований/проектирования, обращайтесь

Связь со мной ☎️

Viber & telegram:

+380931373007 (просьба писать, отвечаю быстро🚀)

e-mail:

[email protected]

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Студенты и предприниматели, тут за вас делают работу, не упусти шанс

Сделаю вашу лабораторную/курсовую/лабораторною и тд. работу в указанных выше программах ☝. Легче скинуть её мне и остаться со свободным временем, не забывайте, что тот самый мастер берет только маленькую цену по соотношению к другим, чтобы вы были удовлетворены стоимостью за роботу 

(скидка -20% на следующие ваши заказы)

Возьмусь за абсолютно все заказы