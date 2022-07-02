Привет ✌
Вы нашли того самого мастера в своем деле
Гарантирую качество, черчение/моделирование/проектирование тщательно проверяется.
Больше 5 лет опыта. Недавно начал работать на себя. Знаю толк в своей работе
И так, вкратце о себе. Почему "Тот самый мастер"? :
Моим заказчикам главное 3 качества во мне:
1) Маленькая цена
Всегда желаю, чтобы вы были удовлетворены ценой за роботу, сейчас не у каждого такие цены
2)Качественно выполненная работа 🔥
Много работ мной успешно выполнено, ваша будущая робота не исключение
3)Быстрые сроки роботы🚀
Тот самый мастер не любит опаздывать ибо он будет не тем самым
Эти качества и делают мастера "Тем самым"
Со мной вы можете сделать:
1. Оцифровка с фото, pdf
2. Изготовление макетов в Coreldraw для лазерной гравировки, резки
3. Чертежи в AutoCad
4. Solidworks, Компас моделирования и чертежа 2D или 3D
5. 3Ds Max - дизайн-проект интерьеров в разных стилях
Любая сложность чертежей/моделирований/проектирования, обращайтесь
Связь со мной ☎️
Viber & telegram:
+380931373007 (просьба писать, отвечаю быстро🚀)
e-mail:
Студенты и предприниматели, тут за вас делают работу, не упусти шанс
Сделаю вашу лабораторную/курсовую/лабораторною и тд. работу в указанных выше программах ☝. Легче скинуть её мне и остаться со свободным временем, не забывайте, что тот самый мастер берет только маленькую цену по соотношению к другим, чтобы вы были удовлетворены стоимостью за роботу
(скидка -20% на следующие ваши заказы)
Возьмусь за абсолютно все заказы
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