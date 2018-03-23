ZiminSmmPro

SMM продвижение в соц. сетях, работаю с Деловой Средой Сбербанка, Правительством РФ (реклама для всероссийских конкурсов) и предпринимателями.

Даю гарантию, если от рекламы не будет результатов, то верну деньги! В услуги SMM продвижения входит : определение 3-4 типажей целевой аудитории, до 10 уникальных рекламных креативов на этапе запуска, подбор пабликов для размещения рекламы и конечно же ведение рекламной компании, выявление самых эффективных рекламных креативов для экономии бюджета и ежедневные отчёты. Занимаюсь также товарным бизнесом (генерирую доход до 70к в месяц и даю советы новичкам), Ищу инвестора для реализации своих гениальных бизнес-идей)