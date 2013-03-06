Zimina_Anna

Образование:

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.

Уровень образования: Высшее (бакалавр).

Факультет: Журналистики.

Специальность: Журналист.

Форма обучения: Дневная/Очная.

Опыт работы:

июль 2012 — н.в.

Журналист, копирайтер, редактор

(Полная занятость)

г. Воскресенск. Объединенная редакция газет "Воскресенские деловые вести", "Добрая газета Воскресенска", "Вести родного края"

Должностные обязанности и достижения:

Планирование газетного выпуска, подготовка материалов на различные темы (политика, общество, культура, образование, рекламные статьи), редактура текстов. Работа с сайтом (delovesti.ru).

июль 2011 — август 2011

1 месяц

Корреспондент

(Стажировка)

ООО «Телекомпания «Четвертый канал», г. Екатеринбург. Региональные и городские новости

Выезд на съемки, работа с источниками, подготовка новостных сюжетов

июль 2010 — сентябрь 2010

2 месяца

Журналист

(Частичная занятость)

газета "Золотая горка", г. Березовский. Местные и региональные новости, аналитика

Написание статей, работа с источниками

Во время обучения в университете работала на интернет-телевидении режиссером и редактором студенческой программы "НЕформаТ", занявшей третье место в конкурсе "Медиапоколение - 2010". Выпуски можно посмотреть по ссылке: http://rus.jf.spbu.ru/1_linia/1126.html

Работать в журналистике начала с 13-ти лет. Первые материалы были опубликованы в Казахстане. Позже работала корреспондентом молодежной газеты. Участвовала в различных литературных конкурсах, публиковалась в газете (рассказы), участвовала в различных мероприятиях, посвященных общественным проблемам (против курения, наркомании; против объединения Свердловской области).

В настоящий момент занимаюсь копирайтингом. Социально адаптирована, в курсе всех актуальных событий страны и мира. Готова писать на различные темы. Богатый словарный запас и увлеченность своим делом.

Среди своих личных качеств наиболее выделяю прагматичность, ответственность, настойчивость.

Свободно владею английским языком, знаю немецкий язык на базовом уровне.

По первому требованию готова предъявить портфолио.