Zimina_Anna

Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.
Уровень образования: Высшее (бакалавр).
Факультет: Журналистики.
Специальность: Журналист.
Форма обучения: Дневная/Очная.
Опыт работы:
июль 2012 — н.в.
Журналист, копирайтер, редактор
(Полная занятость)
г. Воскресенск. Объединенная редакция газет "Воскресенские деловые вести", "Добрая газета Воскресенска", "Вести родного края"
Должностные обязанности и достижения:
Планирование газетного выпуска, подготовка материалов на различные темы (политика, общество, культура, образование, рекламные статьи), редактура текстов. Работа с сайтом (delovesti.ru).
июль 2011 — август 2011
1 месяц
Корреспондент
(Стажировка)
ООО «Телекомпания «Четвертый канал», г. Екатеринбург. Региональные и городские новости
Выезд на съемки, работа с источниками, подготовка новостных сюжетов
июль 2010 — сентябрь 2010
2 месяца
Журналист
(Частичная занятость)
газета "Золотая горка", г. Березовский. Местные и региональные новости, аналитика
Написание статей, работа с источниками
Во время обучения в университете работала на интернет-телевидении режиссером и редактором студенческой программы "НЕформаТ", занявшей третье место в конкурсе "Медиапоколение - 2010". Выпуски можно посмотреть по ссылке: http://rus.jf.spbu.ru/1_linia/1126.html
Работать в журналистике начала с 13-ти лет. Первые материалы были опубликованы в Казахстане. Позже работала корреспондентом молодежной газеты. Участвовала в различных литературных конкурсах, публиковалась в газете (рассказы), участвовала в различных мероприятиях, посвященных общественным проблемам (против курения, наркомании; против объединения Свердловской области).
В настоящий момент занимаюсь копирайтингом. Социально адаптирована, в курсе всех актуальных событий страны и мира. Готова писать на различные темы. Богатый словарный запас и увлеченность своим делом.
Среди своих личных качеств наиболее выделяю прагматичность, ответственность, настойчивость.
Свободно владею английским языком, знаю немецкий язык на базовом уровне.
По первому требованию готова предъявить портфолио.